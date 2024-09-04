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Что нельзя оставлять на столе на ночь

4 сентября 2024Народные приметыМарианна Басс

Большинство примет основаны на опыте наших предков.

Что нельзя оставлять на столе на ночь
Фото: Image by freepik

Они собирали информацию и делились ей из поколения в поколение. Чаще всего они замечали некоторые закономерности, связанные с неудачами в жизни. Согласно приметам, на кухонном столе нельзя оставлять некоторые предметы на ночь – считается, что на них могут повлиять злые духи и навлечь беду на семью.

Ножи

В древности считалось, что нож, оставленный на ночь на столе, становился оружием для нечисти, которая может проникнуть в дом в темное время суток. Наши предки верили, что если оставить нож на столе, на следующий день кто-то из членов семьи может серьезно заболеть. Также может произойти другое горе или придет грустная новость.

Ключи

Чтобы доступ к ключам не получили темные силы, лучше не оставлять их на ночь на столе. Не важно, от чего эти ключи – кабинета на работе, квартиры, машины или гаража. Считается, что оставленные на ночь на столе ключи могут сулить серьезные финансовые проблемы. В народе говорили, что такой поступок может стать причиной кражи.

Пустые бутылки

Если вечером состоялось застолье, и хозяева дома забыли убрать после праздника пустые бутылки, может случится беда. Нельзя ставить на стол пустые бутылки, тем более оставлять их на ночь. Считалось, что стеклянная тара может притянуть нечистую силу и злых духов, а также втянуть в себя материальное благополучие домочадцев. Поэтому, чтобы не произошло беды, пустые бутылки лучше сразу отправлять в мусор или ставить под стол.

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