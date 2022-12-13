Что чувствуют люди во время и после приворота

Приворот – это магическое воздействие на человека для искусственного создания у него эмоционального или физического влечения к определенному другому человеку.

Не каждый эзотерик практикует такие обряды, потому что в магии существует понятие расплаты за такие воздействия. Заказчик приворота «платит» за это обязательно – сразу же или через несколько лет – у него наступает череда неудач во всех сферах жизни, включая проблемы со здоровьем, потому что подавление воли души другого человека во Вселенной не остается безнаказанным. Что касается того, на кого приворот был сделан, он начинает ощущать работу обряда практически сразу, только может не понимать, что с ним происходит: у человека меняются приоритеты, мысли, образ жизни. Те, кто испытал на себе магическое действие приворота, описывают ощущения весьма похоже. Часть мужчин говорит о том, что они не понимали или не могли вспомнить в деталях, что и как происходило в период, когда они находились под влиянием магии.

Обнаруженный приворот нужно снимать как можно скорее, чтобы привороженный не погиб. Жертва приворота после его снятия может заболеть, получить травму, пребывать в серьезной депрессии или испытывать что-то похожее на «ломку» из-за резкого снижения энергии. Но даже снятие приворота специалистом не сможет в тот же день вернуть человека к нормальной жизни.

Мужчины говорят о том, что некоторое время после снятия приворота, оставались рядом с приворожившими их женщинами, но вместо слепого обожания, начинали чувствовать сначала снижение интереса, потом легкое раздражение, нарастающую агрессию и ощущение, что они не понимают, зачем они здесь. Они приходили в себя примерно через неделю после обряда, но состояние еще долго оставалось тяжелым из-за глубокой душевной травмы. В этой ситуации мужчина чувствует себя не способным принять какое-либо решение, поэтому тот, кто снимал с него приворот, должен прийти на помощь. Освободившись, многие чувствуют, что им не хватает сильных эмоций, владевших ими в привороте. В поисках утраченного удовольствия мужчины начинают тянуться к алкоголю или впадают в другие зависимости. Жене в этой ситуации (если она есть) важно проявить терпение и женскую мудрость, окружить мужа заботой и вниманием, как будто после тяжелой болезни. Ей важно знать, что мужчина, избавляясь от приворота, теряет влечение к приворожившей его женщине, но не сразу начинает любить ту, что рядом.

Если вы подозреваете, что столкнулись с приворотом, обращайтесь к специалисту и после снятия ставьте защиту на всю семью.

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