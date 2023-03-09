Признаки того, что на ваши доходы навели порчу

На работе не хотят повышать зарплату, а доходы начинают резко падать – главная характеристика порчи.

Чаще всего сильную порчу наводят на более серьезные вещи, чем карьера и доходы, но, если вы перешли кому-то дорогу, занимаясь своей работой, то этот человек может навести порчу на ваши финансы.

Она характерна тем, что внезапно у вас появляется много ненужных трат, на работе не хотят повышать зарплату, а ваши доходы начинают резко падать. Существует несколько признаков того, что на ваши финансы навели порчу.

Вам передавали ненужные вещи неприятные люди или вы нашли подклад

Порча на деньги передается через материальные вещи. Это значит, что вы потрогали предмет, на который была наложена порча. Вспомните, не дарили ли вам подарков неприятные вам люди. Или они могли отдать вам ненужный предмет, а вы с радостью взяли.

Также порчу на деньги наводят с помощью подкладов, но она передается только в том случае, если вы его потрогали голыми руками. Вы могли найти какую-то вещь на улице или заметить булавки в дверных косяках. Если с вами такое случалось, и вы избавились от подкладов неправильно, то на вас могла сработать денежная порча.

Воровство или мошенничество

Эти вещи относятся к последствию порчи. Если вы нарывались на мошенников и отдавали им свои деньги или вкладывались в бизнес, а вас обманывали, то вы могли действовать под влиянием денежной порчи. Дело в том, что вы неосознанно могли наделать глупостей из-за того, что на вас подействовала темная магия.

То же самое касается и воровства. Вы могли всегда надежно запирать квартиру, ставить сигнализацию, но каким-то образом воришки все равно проникли и забрали ценные вещи. Это – последствия порчи.

Нежелание зарабатывать

Еще одним признаком порчи является принятие того, что вы ничего не можете. Вы теряете деньги и выходите из энергетического потока. Вас могут сломить неудачи и непредвиденные траты, но вы не стараетесь преумножить свой доход как раньше. Человек, у которого раньше были мечты и цели соглашается жить на копейки и существовать в мире, который он раньше осуждал. Важно в этот момент не опустить руки, иначе порча будет действовать до тех пор, пока не сломит вас.

Читайте также: