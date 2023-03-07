ВСД и гипертония: какие болезни могут вызвать потусторонние силы

Считается, что некоторые заболевания могут вызвать темные сущности, которые живут в одной квартире с человеком.

Медицинского объяснения этому нет, но экстрасенсы и маги говорят о том, что на здоровье людей могут влиять мистические существа. Их появление может произойти из-за предыдущих владельцев или после того, как их случайно впустили в дом.

Все заболевания важно вовремя распознавать и лечить с помощью специалистов. Помните, что серьезные недуги требуют вмешательства врачей, поэтому не пытайтесь помочь человеку народными средствами.

Психоз

Одним из самых распространенных заболеваний, которые вызывают мистические существа, является психоз. Однако не все душевные расстройства могут стать причинами подселения злых духов. Считается, что визуальные и слуховые галлюцинации появляются у людей, которые долго живут в квартире со злыми духами. Именно из-за них у пациентов появляется паранойя и неврозы. Если человек говорит о том, что он слышит голоса и видит то, чего нет, возможно, дело в злых духах.

Гипертония

Повышенное давление может быть вызвано сужением сосудов из-за смены погоды или атмосферного давления. Однако бывает и такое, что гипертония появляется без участия внешних факторов. У этого заболевания множество причин, и одной из них, по мнению экстрасенсов, являются потусторонние силы. Если они на протяжении долгого времени незаметно сосуществуют с человеком, они могут влиять на обстановку в его квартире. В результате изменения этих внешних факторов и появляется высокое давление.

Вегетососудистая дистония (ВСД)

Это заболевание до сих пор является загадкой для врачей, а в некоторых странах его даже не признают. У ВСД нет четких симптомов, оно характеризуется общим ухудшением самочувствия. Предполагается, что причиной ВСД может быть сильный стресс или проблемы с гормонами. Однако некоторые маги уверяют, что болезнь появляется из-за того, что в квартире человека преобладают темные силы. Их нахождение в помещении может вызвать сильный стресс у пациента, а сам он этого не замечает. Впоследствии у него появляется ВСД.

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