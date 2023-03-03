Тайны ключей: как их магические свойства влияют на нашу жизнь
Многие даже не подозревают, что самый обычный ключ может быть использован в различных эзотерических практиках, поскольку обладает большой магической силой.
В различных религиях ключами от мира владели могущественные божества, а в практике алхимиков ключи использовали в качестве энергетического объекта, способного соединять несоединимое в пространстве и времени. В магических ритуалах ключ символизирует как защиту объекта (закрывает), так и возможность доступа к нему (открывает). В завершении различных обрядов и заклинаний часто присутствуют фразы, содержащие слова «ключ» или «замок».
Несложные обряды и ритуалы с ключами каждый может провести сам. Для начала работы ключи необходимо «почистить» следующим образом: в мешочек из любой натуральной ткани насыпаем 3-4 столовые ложки соли, закапываем в нее ключ и, проговаривая «Соль очисти и забери все чужое!», закрываем мешочек и оставляем в нем ключ до утра. Утром вынимаем ключ, протираем салфеткой, а использованную соль высыпаем в проточную воду. Ключ готов к работе!
Используйте силу ключей себе на благо.
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