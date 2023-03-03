Тайны ключей: как их магические свойства влияют на нашу жизнь

Многие даже не подозревают, что самый обычный ключ может быть использован в различных эзотерических практиках, поскольку обладает большой магической силой.

В различных религиях ключами от мира владели могущественные божества, а в практике алхимиков ключи использовали в качестве энергетического объекта, способного соединять несоединимое в пространстве и времени. В магических ритуалах ключ символизирует как защиту объекта (закрывает), так и возможность доступа к нему (открывает). В завершении различных обрядов и заклинаний часто присутствуют фразы, содержащие слова «ключ» или «замок».

Ключи используются в большом количестве гаданий и ритуалов: они помогают установить связь с умершими близкими, предсказать будущее, приворожить, навести или снять порчу. В зависимости от того, в чьих руках оказались ключи, могут быть произведены различные магические воздействия. Чтобы не столкнуться лично с черной магией, необходимо бережно относиться к собственным ключам: стараться не терять их и не отдавать в неизвестные руки.

Несложные обряды и ритуалы с ключами каждый может провести сам. Для начала работы ключи необходимо «почистить» следующим образом: в мешочек из любой натуральной ткани насыпаем 3-4 столовые ложки соли, закапываем в нее ключ и, проговаривая «Соль очисти и забери все чужое!», закрываем мешочек и оставляем в нем ключ до утра. Утром вынимаем ключ, протираем салфеткой, а использованную соль высыпаем в проточную воду. Ключ готов к работе!

Обряд с ключом может помочь решить сложную проблему или принять важное решение. Для этого перед сном прочитайте заговор: «Был замок, остался ключ. Ключ проблему мою отпирает, дверь к свободе открывает. Аминь. Да будет так». Кладете ключ под подушку и спите на ней 3 ночи подряд, не вынимая ключа. В этот период вы увидите вещий сон или получите внезапное решение ситуации.

Из ключа можно сделать оберег от порчи и сглаза. Для этого над «очищенным» ключом в полнолуние в полночь читаете заговор: «Замков семь, ключ один. На эти 7 замков я от сглаза закрыт, я от порчи заперт, от дела лихого спрятан. Седьмой замок меня охраняет, никого ко мне не пускает. Воистину так.». После этого носите ключ как оберег на себе, не снимая.

Используйте силу ключей себе на благо.

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