Почему у некоторых людей раз за разом выходит из строя техника

Есть люди, при появлении которых в помещении техника начинает вести себя странно: компьютер глючит, принтер заедает, лампочки взрываются, чайник перегорает.

Эти ситуации повторяются с завидной регулярностью и уже могут становиться поводом для шуток – «Вот, пока тебя не было, все работало». А что происходит на самом деле?

А на самом деле именно это и происходит – если человек имеет сильное энергетическое поле, если у него есть экстрасенсорные способности, то пространство, в которое он приходит на это реагирует. Излучение, которое исходит от человека, слишком сильное, это как удар током, мощный разряд, который врывается в низкочастотное поле и вызывает сбой работы всех систем.

Всегда ли человек со способностями будет столь опасен для гаджетов и приборов? Обычно – нет. Сильные всплески возможны в следующих случаях:

1. Человек вернулся из энергетически сильного места, он несет с собой след этой энергии – которая просто задевает и разрушает все вокруг из-за разницы потенциалов.

2. В жизни человека произошли серьезные изменения, инсайты, открытия – такие явления сопровождаются энергетическим выплеском.

3. Сейчас человек испытывает сильные эмоции, не важно, положительные или отрицательные – гнев, возмущение, радость, эйфорию. Их заряд тоже слишком высок и пространство не выдерживает.

А что, если вы – такой человек? Как можно защитить себя от подобных казусов?

Чтобы спонтанных всплесков было меньше, нужно уметь пользоваться своей энергией и быть в контакте со своими способностями. Говоря простым языком – признавать их и исследовать. Если есть подавление или отрицание – эти силы обретают слишком много власти и перестают поддаваться контролю. Знакомство и признание же, наоборот, позволяет ими управлять и грамотно использовать.

После признания важно следить за своим эмоциональным состоянием, применять техники переработки гнева и обиды, отслеживать энергетически оттоки и отражать нападения. Кроме того, поступающие от пространства сигналы в виде технических сбоев могут быть помощниками – они подсказывают, что сейчас что-то происходит, надо быть внимательнее и разобраться в происходящем.

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