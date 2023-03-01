Под кроватью или в прихожей: где в доме хранить деньги, чтобы их стало больше

Каждый человек решает финансовые вопросы по-своему, но любому хочется, чтобы деньги не тратились, а приумножались.

Для того, чтобы их становилось больше, важно правильно с деньгами обращаться. Одним из важных моментов является хранение денег в доме. Существует несколько правил, которые рекомендуется выполнять, чтобы финансы не иссякали.

1. Эзотерики уверены, что деньги приносят в дом положительную энергию, привлекают в него достаток, поэтому там, где вы живете, обязательно должно быть хотя бы немного наличных. Деньги в доме необходимо хранить в специально отведенном месте, о котором должно знать как можно меньше людей. Хорошо, если вместе с наличными будут храниться драгоценности и кредитные карты. Лучше, если это будет сейф. Если же нет, то заведите для денег специальную металлическую или деревянную шкатулку обязательно с замком. Даже если он будет символическим, важно, что деньги хранятся под замком – это убережет от лишних трат.

2. Самыми «энергетически правильными» местами для хранения денег считаются кухня и прихожая. Желательно, чтобы место хранения располагалось как можно выше от пола.

3. Если вы храните деньги пачками, то в каждой должно быть обязательно четное количество купюр. В противном случае, вы рискуете очень быстро их потратить. Но у эзотериков на этот счет есть еще одна старинная примета: «Пять десяток – недостаток», то есть четное количество может быть любым, кроме 50. Они считают, что деньги лучше всего хранятся по 20, 80 или 100 купюр в стопке.

4. В фэншуй стихией денег являются металл и земля: в их присутствии денежный поток активизируется. В домашнем хранилище скрепите пачку купюр металлическим зажимом или обычной скрепкой, чтобы денежная энергия пребывала в движении.

5. Следуйте старинной примете: у кого под скатертью лежит денежная купюра, у того и дома достаток и на столе изобилие. Неважно, какого достоинства будет эта купюра, главное, чтобы она была новой.

6. Денежная энергия обязательно должна «течь», поэтому периодически пересчитывайте или меняйте местами купюры в вашем хранилище. Каждый раз, получив зарплату или деньги из другого источника, принесите их в дом и сутки не тратьте – дайте им «переночевать» дома. После этого поменяйте местами с купюрами из хранилища, создайте эффект движения.

Храните деньги в доме правильно и приумножайте богатство.

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