Что нужно прошептать двери, чтобы впустить в дом богатство

Для каждого человека финансовый вопрос весьма важен.

Если вы прикладываете массу усилий, чтобы зарабатывать больше, но что-то не складывается, стоит обратиться за помощью к специальным магическим ритуалам.

Эзотерики считают, что богатство и удача приходят к нам в дом так же, как и мы сами – через дверь. Поэтому обряды с входной дверью могут помочь улучшить финансовое положение и сделать дом полной чашей.

Все обряды на привлечение богатства нужно делать в одиночестве и на растущую Луну. Не стоит проводить их чаще 1 раза в месяц, но можно сочетать с обрядами на здоровье и удачу.

Перед проведением любого обряда с входной дверью необходимо тщательно вымыть ее с обеих сторон, желательно, святой водой и сразу приступать к делу.

1. Простой и действенный ритуал. Кроме привлечения богатства, может помочь исполнить желание. После того, как вымоете дверь, окуните указательный палец в оставшуюся святую воду и на внешней стороне двери напишите, что именно хотите привлечь в дом. Формулировка должна быть краткой и четкой, в утвердительной форме, например: «Я заработал миллион» или «Я удачлив и богат». Написав, заходите внутрь, запираете дверь и пишете то же самое с внутренней стороны двери. После этого не открываете дверь минимум 3 часа.

2. Этот обряд делается утром в понедельник (не забывайте, на растущей Луне). Вставьте ключ в замочную скважину и прочитайте заговор: «Пойду я искать ларец позолоченный, да хорошо спрятанный, да запертый. Ключ найти тяжело, сокрыт он хорошо. Да найду я ключ, отомкну ларец, мне судьбой предназначенный. А в ларце злато-серебро, каменья самоцветные, да удача с богатством. Схороню ларец да при мне будет ключ. Да будет так!» После этого ключ нужно постоянно носить с собой, но не использовать для открывания двери. Считается, что этот обряд имеет максимальную силу, если проводится с новым замком и ключом.

3. Возьмите «золотую» монетку и положите ее под порог (или под коврик) с наружной стороны двери, а любую купюру под дверную обивку (или под косяк или коврик с внутренней стороны) и прочитайте заговор: «Деньги, бумажные да серебряные, большие да малые, селитесь-плодитесь, в кошельках не переводитесь, в дом мой стремитесь. Да будет так!»

Используйте магию для входной двери и притягивайте денежное изобилие.

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