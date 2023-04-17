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Как мстят души умерших

17 апреля 2023ГаданияРамблер

Может ли душа покойного портить жизнь своим обидчикам с того света?

Как мстят души умерших
Фото: depositphotos

Наверное, уже ни для кого не секрет, что просто так душа человека не может покинуть свое место воплощения – ее еще долго могут удерживать незавершенные дела и невысказанные эмоции.

Именно поэтому на поминках и после них, разговаривая с умершим, следует высказывать все – и плохое, и хорошее. Чем больше проговорено, тем меньше связи остается.

А может ли душа покойного мстить своим обидчикам с того света?

Если произошло что-то ужасное, например, убийство или очень серьезное преступление, душа будет находиться в тесной связи с семьей обидчика и постарается сделать так, чтобы все эти события повторились, но уже наоборот. Единственный способ избежать подобного – это раскаяние преступника, чистосердечное просьба о прощении с объяснением причин своего поступка.

Если в вашей семье с завидной регулярностью повторяется один и тот же сценарий: в определенном возрасте кто-то спивается, умирает, жизнь начинает идти под откос – вполне возможно это тот самый «привет с того света». Нужно обратиться за помощью к специалисту и узнать, чья же душа пытается добиться правды таким ужасным образом. Потомки также могут попросить прощения за содеянное предком, но им бывает неведомо само преступление.

Месть также связана с историями любви и предательства. Мужчина бросил, обещав жениться, оставил с детьми одну. Невеста не дождалась, ушла к другому. Эти события должны быть связаны с очень сильными эмоциями, которые умерший проносит через всю жизнь и не имеет возможности высказать свою боль и обиду. Тут «месть» будет проявляться через разрушенные браки, одиночество и т.п.

И нельзя не упомянуть такое печальное явление, как смерти детей, в том числе из-за абортов. На энергетическом уровне не работают людские разговоры «это не человек», «это просто точка» и довольно часто встречается случай, когда таких душ очень и очень много. И их месть проста: «нам не дали жизни, и мы ее не дадим». Сложности с зачатием и вынашиванием ребенка могут быть вызваны такой местью. Выход из этой ситуации по-прежнему возможен – разговор с ушедшими, признание их обиды и помощь в переходе в новую жизнь.

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