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Как цвет кошки влияет на судьбу ее хозяина

10 апреля 2023ГаданияРамблер

Какие кошки могут защитить от темных сил, а какие – исцелить?

Как цвет кошки влияет на судьбу ее хозяина
Фото: depositphotos

Кошки – наши любимые домашние питомцы. Сколько произведений, песен, фильмов им посвящено! Об их умении снимать боль и чувствовать человека расскажет, наверное, каждый кошковладелец. А что, если кошки могут оказывать еще больше влияние на человеческие судьбы? О чем же нам может поведать кошачий окрас?

Черный цвет – вопреки предубеждению, это цвет защиты. Точнее, черный – это максимальная закрытость от любого воздействия. Поэтому такой кот будет защитником дома, отпугивать всякую нечисть с тонкого плана, нести с собой мудрость и спокойствие.
Рыжий цвет – это про радость, удовольствие и, возможно, богатство. Рядом с рыжим котом вам обеспечено хорошее позитивное настроение, творческий порыв и все 33 удовольствия. А если вам совсем повезет, то все это еще и монетизируется.
Серый цвет – гармония, аналитика, спокойствие. Серый кот обеспечит доступ к медитативным размышлениям, размеренной жизни, планированию и целеполаганию. Тем, кому нравится долго мечтать и размышлять, такой кот будет самым верным помощником.

Если соскучились по переменам, а быть может, хочется выйти на новый уровень жизни – приглашайте белых котов. Они принесут в вашу жизнь долгожданные энергии перерождения и переосмысления. А еще они хорошие целители.

Ну а если кот полосатый – он олицетворяет переход. А это значит – связь с тонкими мирами, путешествия через сны в параллельные реальности, мистические озарения. Если вы настроены на человеческие материи, то можно говорить о повышенной интуиции, озарениях, откровениях.

Коты многоцветные собирают в себе всего понемногу, а это значит, что в дом приходит счастье, гармония, достаток. Конечно, все будет зависеть и от отношения хозяина к коту, от того, насколько он открыт и доверчив, готов заботиться о комфорте питомца. Главное, при любых обстоятельствах лелеять и любить посланника высших сфер. Иначе он может обидеться и уйти, забрав с собой положительную энергию.

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