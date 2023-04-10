Как цвет кошки влияет на судьбу ее хозяина
Какие кошки могут защитить от темных сил, а какие – исцелить?
Кошки – наши любимые домашние питомцы. Сколько произведений, песен, фильмов им посвящено! Об их умении снимать боль и чувствовать человека расскажет, наверное, каждый кошковладелец. А что, если кошки могут оказывать еще больше влияние на человеческие судьбы? О чем же нам может поведать кошачий окрас?
Если соскучились по переменам, а быть может, хочется выйти на новый уровень жизни – приглашайте белых котов. Они принесут в вашу жизнь долгожданные энергии перерождения и переосмысления. А еще они хорошие целители.
Ну а если кот полосатый – он олицетворяет переход. А это значит – связь с тонкими мирами, путешествия через сны в параллельные реальности, мистические озарения. Если вы настроены на человеческие материи, то можно говорить о повышенной интуиции, озарениях, откровениях.
Коты многоцветные собирают в себе всего понемногу, а это значит, что в дом приходит счастье, гармония, достаток. Конечно, все будет зависеть и от отношения хозяина к коту, от того, насколько он открыт и доверчив, готов заботиться о комфорте питомца. Главное, при любых обстоятельствах лелеять и любить посланника высших сфер. Иначе он может обидеться и уйти, забрав с собой положительную энергию.
Читайте также: