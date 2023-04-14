Как массировать лицо, чтобы приманить деньги

Во все времена люди стремились к успеху и богатству, поэтому искали способы их достижения.

Целители Древнего Китая первыми обратили внимание на то, что точки на лице, которые они массируют для улучшения здоровья, способны привлекать к человеку денежный поток. Они объясняли это тем, что акупунктурный массаж изменяет течение энергий в организме, улучшая его настройки и координируя циркуляцию внешних и внутренних потоков. Таким образом у человека налаживаются все сферы жизни, включая финансовую.

Уже в наши дни эти знания использовал в своем подходе австралийский доктор Карлтон Смит. На основе акупунктуры он разработал техники массажа, гарантировано увеличивающие благосостояние.

Для получение выраженного результата, необходимо проводить массаж ежедневно, в спокойном расслабленном состоянии, меняя область каждую неделю. Для улучшения результата желательно визуализировать способы получения денег в процессе массажа. По статистике Доктора первые результаты появляются через несколько недель.

Лоб необходимо массировать мягкими круговыми движениями, используя для этого центр ладони.

На переносице, строго по центру между уголков глаз, расположена точка, отвечающая за удачу. Поставьте на нее подушечку указательного пальца, с легким усилием надавите и удерживайте 10-15 секунд. Отпустите, повторите не менее 5 раз.

Чуть выше этой точки (примерно на 1.5 см) расположена другая, отвечающая за карьерное продвижение. Поставьте на нее подушечку мизинца и массируйте около 10 секунд, представляя, как увеличивается ваша зарплата.

Несколько «денежных» точек расположены на носу:

На кончике носа расположена точка, помогающая вернуть долги. Если вам не возвращают деньги, регулярно массируйте эту область кончиком указательного пальца.

С правой стороны носа (над ноздрей) расположена точка, отвечающая за различные выигрыши. Массируйте ее подушечкой мизинца по часовой стрелке, если хотите выиграть, например, в лотерею. А с левой стороны, симметричная точка поможет получить премию или крупную денежную выплату.

И еще две активные «денежные» точки расположены по краям ноздрей. Массируя правую ноздрю подушечкой указательного пальца, вы способствуете увеличению зарплаты (или прибыли). Массаж левой ноздри повышает ваш статус в обществе. Желательно массировать обе точки одновременно, мысленно представляя, как растет ваш доход и общественное положение.

Регулярно массируйте точки на лице и богатейте!

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