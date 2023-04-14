Как массировать лицо, чтобы приманить деньги
Во все времена люди стремились к успеху и богатству, поэтому искали способы их достижения.
Целители Древнего Китая первыми обратили внимание на то, что точки на лице, которые они массируют для улучшения здоровья, способны привлекать к человеку денежный поток. Они объясняли это тем, что акупунктурный массаж изменяет течение энергий в организме, улучшая его настройки и координируя циркуляцию внешних и внутренних потоков. Таким образом у человека налаживаются все сферы жизни, включая финансовую.
Уже в наши дни эти знания использовал в своем подходе австралийский доктор Карлтон Смит. На основе акупунктуры он разработал техники массажа, гарантировано увеличивающие благосостояние.
Для получение выраженного результата, необходимо проводить массаж ежедневно, в спокойном расслабленном состоянии, меняя область каждую неделю. Для улучшения результата желательно визуализировать способы получения денег в процессе массажа. По статистике Доктора первые результаты появляются через несколько недель.
На переносице, строго по центру между уголков глаз, расположена точка, отвечающая за удачу. Поставьте на нее подушечку указательного пальца, с легким усилием надавите и удерживайте 10-15 секунд. Отпустите, повторите не менее 5 раз.
Чуть выше этой точки (примерно на 1.5 см) расположена другая, отвечающая за карьерное продвижение. Поставьте на нее подушечку мизинца и массируйте около 10 секунд, представляя, как увеличивается ваша зарплата.
Несколько «денежных» точек расположены на носу:
На кончике носа расположена точка, помогающая вернуть долги. Если вам не возвращают деньги, регулярно массируйте эту область кончиком указательного пальца.
С правой стороны носа (над ноздрей) расположена точка, отвечающая за различные выигрыши. Массируйте ее подушечкой мизинца по часовой стрелке, если хотите выиграть, например, в лотерею. А с левой стороны, симметричная точка поможет получить премию или крупную денежную выплату.
И еще две активные «денежные» точки расположены по краям ноздрей. Массируя правую ноздрю подушечкой указательного пальца, вы способствуете увеличению зарплаты (или прибыли). Массаж левой ноздри повышает ваш статус в обществе. Желательно массировать обе точки одновременно, мысленно представляя, как растет ваш доход и общественное положение.
Регулярно массируйте точки на лице и богатейте!
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