Как понять, что вас «заказали» у экстрасенса

Обращение к экстрасенсу для того, чтобы навести на человека беду, — очень распространенная практика.

Большинство заказывает своих врагов или просто неприятных людей, которые перешли им дорогу.

Маги рассказывают, что заказывать других людей приходят и те, кто хочет повышения, но считают, что человек занимает их место. Если у вас есть подозрения на определенных людей, то вас наверняка могли заказать у экстрасенса.

Неудачи на работе

Если у вас все было хорошо, вы поднимались по карьерной лестнице и готовились к продвижению дальше, а в один момент начались неудачи, то это свидетельствует о том, что вас могли заказать. Чаще всего все это случается внезапно, а за всем этим следует то, что у вас начинаются проблемы с финансами. Дело в том, что если экстрасенс наводит беду в сфере карьеры, то это одновременно захватывает и финансовую составляющую. Вам внезапно может потребоваться кредит, который наверняка будет тяжело выплачивать. Если вы чувствуете, что вас заказали, лучше не совершать финансовые операции с крупными суммами и никуда не вкладывать деньги.

Недомогание

Если вы ведете здоровый образ жизни: правильно питаетесь, занимаетесь спортом или у вас есть минимальные физические нагрузки, то проблем со здоровьем быть не должно. У людей, на которых решили навлечь беду, появляются внезапные проблемы со здоровьем, которые отпечатываются на всех сферах жизни. Например, это могут быть проблемы со сном или серьезная травма, из-за которой вы перестанете вести активную социальную жизнь. Очень часто в таких случаях могут развиться хронические заболевания, которые тоже накладывают определенный отпечаток на образ жизни.

Испорченные отношения с другими людьми

Чтобы не делать приворот или рассорить вас с друзьями, экстрасенсы насылают беду на отношения с другими людьми. У вас внезапно могут начаться проблемы с партнером или супругом, а друзья будут отказываться от встреч. Как правило, это действует недолго, но вам нужно сделать немного усилий, чтобы сохранить дружеские или романтические отношения.

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