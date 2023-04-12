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Зачем класть лавровый лист в кошелек

12 апреля 2023ГаданияРамблер

Еще в Античности лавровыми листами украшали венок, который символизировал славу, победу и мир.

Зачем класть лавровый лист в кошелек
Фото: depositphotos

Лавровый лист широко известен кулинарам как приправа. Его можно добавлять в любое блюдо для усиления вкуса.

Однако на этом его свойства не заканчиваются – еще с давних пор его использовали в магии для привлечения успеха и денег. Еще в Античности лавровыми листами украшали венок, который символизировал славу, победу и мир. Сейчас с помощью него можно зарядиться положительной энергией, достаточно знать, как правильно его использовать.

Когда нужно класть лавровый лист

Существует несколько правил для проведения этого ритуала. Вам потребуется гладкий и ровный лавровый лист без повреждений. Кроме того, вам нужно подготовить кошелек к магическому действию. Во-первых, для начала нужно выбрать правильный цвет. Для этого подойдет зеленый, красный, коричневый или золотой. Во-вторых, кошелек нужно очистить от мусора и оставить там только деньги. Никаких старых чеков! Уберите фотографии – они перебивают вашу энергетику. В-третьих, нужно правильно разложить купюры по возрастанию. Те, у которых номинал меньше, должны быть ближе к вам при открытии кошелька.

Как правильно положить лавровый лист в кошелек

Освободите для лаврового листа одно из отделений. Возьмите его и разотрите в ладонях, чтобы он дал аромат. Также, если у вас в доме есть эфирное масло, можно капнуть на него пару капель. Отлично подойдет масло апельсина, лимона или бергамота. Заверните лавровый лист в красную салфетку. Согласно феншуй, красный цвет притягивает деньги. После этого положите лавровый лист в кошелек. Обратите внимание на то, что подобный талисман нужно обновлять раз в три месяца, чтобы он постоянно приносил вам удачу.

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