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Признаки того, что у вас есть магические способности

12 апреля 2023ГаданияРамблер

Магическими способностями в разной степени обладают все люди: кто-то о них даже не догадывается, часть старается развить, и только единицы постоянно используют.

Признаки того, что у вас есть магические способности
Фото: depositphotos

Наличие магических способностей объясняется достаточно просто: это природная сила и энергия, которые заложены в нас от рождения. Ознакомьтесь с основными признаками таких возможностей и узнайте, можете ли вы быть немного волшебником.

Вам постоянно везет. С детства беды обходят вас стороной, из самой сложной ситуации вы выходите с минимальными потерями. Про вас говорят, что вы — баловень судьбы.
Вы часто «знаете», как сложится та или иная ситуация или отношения. Вы не можете привести аргументов, но все происходит так, как вы предполагали.
Вас любят животные. Где бы вы ни оказались, собаки не пытаются вас укусить, и даже самые неласковые коты стараются потереться о ваши ноги или забраться на руки.
Вы видите, хотя бы иногда, вещие сны. Они могут касаться событий вашей жизни или окружающих, но происходящее в них помогает избежать опасности или подсказывает решение проблем.
Вы понимаете, что многие события и совпадения не случайны, делаете выводы и стараетесь использовать увиденные «знаки» себе на пользу. Вам часто сложно объяснить окружающим, на что конкретно вы обращаете внимание, но для вас это эффективно работает.
Периодами вы испытываете непреодолимое желание побыть в одиночестве, но при этом знаете, что люди любят общаться с вами. Вы подсознательно испытываете необходимость восстановиться энергетически и настроиться на восприятие более тонких материй.

Если вы не нашли у себя четких признаков, какой магический дар заложен в вас природой, его можно рассчитать по дате рождения.

Для этого вам необходимо сложить все цифры в дате. Например, вы родились 18.06.1989. 1+8+6+1+9+8+9=42. Если число получилось двузначным, цифры в нем нужно сложить между собой: 4+2=6. Это и будет ваше «число магии».

1 – способности к различным способам наведения транса или к гипнозу;

2 – возможность общения с духами умерших;

3 – способность мысленно влиять на ход событий;

4 – умение ставить энергетические защиты, создавать обереги;

5 – дар ясновидения;

6 – способность видеть «насквозь» намерения человека, чувствовать ложь;

7 – умение читать мысли (телепатия);

8 – способность предсказывать будущее;

9 – обладание невероятной интуицией.

Развивайте свои магические способности и используйте их себе на благо.

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