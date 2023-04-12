Признаки того, что у вас есть магические способности
Магическими способностями в разной степени обладают все люди: кто-то о них даже не догадывается, часть старается развить, и только единицы постоянно используют.
Наличие магических способностей объясняется достаточно просто: это природная сила и энергия, которые заложены в нас от рождения. Ознакомьтесь с основными признаками таких возможностей и узнайте, можете ли вы быть немного волшебником.
Если вы не нашли у себя четких признаков, какой магический дар заложен в вас природой, его можно рассчитать по дате рождения.
Для этого вам необходимо сложить все цифры в дате. Например, вы родились 18.06.1989. 1+8+6+1+9+8+9=42. Если число получилось двузначным, цифры в нем нужно сложить между собой: 4+2=6. Это и будет ваше «число магии».
1 – способности к различным способам наведения транса или к гипнозу;
2 – возможность общения с духами умерших;
3 – способность мысленно влиять на ход событий;
4 – умение ставить энергетические защиты, создавать обереги;
5 – дар ясновидения;
6 – способность видеть «насквозь» намерения человека, чувствовать ложь;
7 – умение читать мысли (телепатия);
8 – способность предсказывать будущее;
9 – обладание невероятной интуицией.
Развивайте свои магические способности и используйте их себе на благо.
Читайте также: