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Как сделать оберег из соли своими руками

12 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Издревле соль считалась показателем достатка, но ее используют также для защиты от темных сил и сглаза.

Как сделать оберег из соли своими руками
Фото: Depositphotos

Обереги из соли на Руси считались одними из самых действенных, так как люди верили, что у нее есть магическая сила. Существует специальная Четверговая соль, которую готовили один раз в год – в чистый четверг Страстной недели. Для оберегов можно использовать и обычную, но считается, что четверговая защищает в разы лучше. Существует несколько способов, с помощью которых можно приготовить оберег для защиты себя, своих близких и дома.

Мешочек соли

Возьмите небольшой тканевый мешочек, горсть соли, полынь и веточку рябины. Мешочек нужно выбирать из натуральных тканей, так как искусственные ослабляют свойства оберегов. Положите все это вместе и завяжите мешок. Этот оберег используют для защиты от сглаза и порчи, но носить его всегда нужно с собой. Также такие мешочки можно развесить по дому над входной дверью или на подоконнике. Они помогут оберегать квартиру от негатива и сглаза.

Булавка

Вам потребуется свеча, булавка и соль. Зажгите свечу и всмотритесь в ее пламя, представляя только позитивные события из своей жизни, затем возьмите булавку и проткните ей пламя. Булавку нужно положить в горсть соли так, чтобы ее не было видно. Также необходимо, чтобы этот оберег никто не трогал. С утра возьмите ее и приколите к внутренней части одежды. Это – сильный оберег, который поможет от порчи и сглаза. Булавка будет принимать на себя негативную энергетику, а время от времени ее нужно опять помещать в соль, чтобы очистить от этого.

Сосуд с соленой водой

Делать этот оберег нужно строго ночью так, чтобы вас никто не видел и не отвлекал. Возьмите кипяченую воду и небольшой сосуд для воды, который можно загерметизировать, например, залить клеем или эпоксидный смолой. Зажгите свечу, а соль положите в ложку. Затем поднесите ее к пламени, подержите не больше минуты и вылейте в сосуд с водой, а затем залейте клеем. Затем положите сосуд в сумку или кошелек в зависимости от его размера. Соль, растворенная в воде, будет оберегать вас от порчи и сглаза.

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