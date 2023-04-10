Как носить кольца, чтобы привлечь удачу и любовь

Правильно подобранные украшения могут стать «магнитом» для удачи и любви.

Украшения с кристаллами и минералами – не просто способ улучшить свой образ. Вы наверняка знаете, что некоторые минералы имеют магические свойства.

Большое значение также играет то, как и где вы их носите. Чаще всего для подобных ритуалов используют кольца, поэтому речь пойдет о них.

Какое кольцо выбрать

Кольцо не обязательно должно быть из металла. Важно использовать натуральные материалы, например дерево. Не стоит покупать кольца из пластика или модной полимерной глины. С ними невозможно сделать ритуал. Также необходимо правильно подобрать камень для ваших целей. Все они имеют определенное значение, поэтому выбирайте тщательно.

Розовый кварц – для молодых девушек в поиске возлюбленного

Изумруд – для пар, которые хотят наладить отношения

Сапфир – для тех, кому не хватает ярких эмоций в жизни

Янтарь – для того, чтобы помириться с родственниками

Топаз – для подъема по карьерной лестнице

Циркон – для улучшения жилищных условий

Александрит – для людей, которые страдают от несправедливости

Рубин – для тех, кто хочет исправить ошибки

Бирюза – для спасения от злых языков

Как правильно носить кольца

Если вы наденете кольцо на безымянный палец левой руки, то украшение будет вам помогать на личном фронте. Дело в том, что левое полушарие мозга отвечает за женское начало. Безымянному пальцу покровительствует планета Венера, названная в честь богини любви. Все это помогает женщинам обрести счастье в личной жизни – одиноки они или нет.

Кольцо на среднем пальце нужно носить тем людям, которым в жизни не хватает баланса. Этот палец связан с планетой Сатурн. Эта планета сохранят стабильность и придает человеку внутренний стержень, которого ему не хватает.

Указательный палец находится под покровительством планеты Юпитер, которая помогает достичь успехов в жизни. Если вам нужно повышение или толчок для того, чтобы вы наконец-то начали заниматься любимым делом, то вам поможет Юпитер. На указательном пальце также нужно носить кольца тем людям, которые жаждут приключений и новых эмоций в жизни.

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