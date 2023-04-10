Как носить кольца, чтобы привлечь удачу и любовь
Правильно подобранные украшения могут стать «магнитом» для удачи и любви.
Украшения с кристаллами и минералами – не просто способ улучшить свой образ. Вы наверняка знаете, что некоторые минералы имеют магические свойства.
Большое значение также играет то, как и где вы их носите. Чаще всего для подобных ритуалов используют кольца, поэтому речь пойдет о них.
Какое кольцо выбрать
Кольцо не обязательно должно быть из металла. Важно использовать натуральные материалы, например дерево. Не стоит покупать кольца из пластика или модной полимерной глины. С ними невозможно сделать ритуал. Также необходимо правильно подобрать камень для ваших целей. Все они имеют определенное значение, поэтому выбирайте тщательно.
Как правильно носить кольца
Если вы наденете кольцо на безымянный палец левой руки, то украшение будет вам помогать на личном фронте. Дело в том, что левое полушарие мозга отвечает за женское начало. Безымянному пальцу покровительствует планета Венера, названная в честь богини любви. Все это помогает женщинам обрести счастье в личной жизни – одиноки они или нет.
Кольцо на среднем пальце нужно носить тем людям, которым в жизни не хватает баланса. Этот палец связан с планетой Сатурн. Эта планета сохранят стабильность и придает человеку внутренний стержень, которого ему не хватает.
Указательный палец находится под покровительством планеты Юпитер, которая помогает достичь успехов в жизни. Если вам нужно повышение или толчок для того, чтобы вы наконец-то начали заниматься любимым делом, то вам поможет Юпитер. На указательном пальце также нужно носить кольца тем людям, которые жаждут приключений и новых эмоций в жизни.
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