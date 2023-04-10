Неудачно для стрижки
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Как носить кольца, чтобы привлечь удачу и любовь

10 апреля 2023ГаданияРамблер

Правильно подобранные украшения могут стать «магнитом» для удачи и любви.

Как носить кольца, чтобы привлечь удачу и любовь
Фото: depositphotos

Украшения с кристаллами и минералами – не просто способ улучшить свой образ. Вы наверняка знаете, что некоторые минералы имеют магические свойства.

Большое значение также играет то, как и где вы их носите. Чаще всего для подобных ритуалов используют кольца, поэтому речь пойдет о них.

Какое кольцо выбрать

Кольцо не обязательно должно быть из металла. Важно использовать натуральные материалы, например дерево. Не стоит покупать кольца из пластика или модной полимерной глины. С ними невозможно сделать ритуал. Также необходимо правильно подобрать камень для ваших целей. Все они имеют определенное значение, поэтому выбирайте тщательно.

Розовый кварц – для молодых девушек в поиске возлюбленного
Изумруд – для пар, которые хотят наладить отношения
Сапфир – для тех, кому не хватает ярких эмоций в жизни
Янтарь – для того, чтобы помириться с родственниками
Топаз – для подъема по карьерной лестнице
Циркон – для улучшения жилищных условий
Александрит – для людей, которые страдают от несправедливости
Рубин – для тех, кто хочет исправить ошибки
Бирюза – для спасения от злых языков

Как правильно носить кольца

Если вы наденете кольцо на безымянный палец левой руки, то украшение будет вам помогать на личном фронте. Дело в том, что левое полушарие мозга отвечает за женское начало. Безымянному пальцу покровительствует планета Венера, названная в честь богини любви. Все это помогает женщинам обрести счастье в личной жизни – одиноки они или нет.

Кольцо на среднем пальце нужно носить тем людям, которым в жизни не хватает баланса. Этот палец связан с планетой Сатурн. Эта планета сохранят стабильность и придает человеку внутренний стержень, которого ему не хватает.

Указательный палец находится под покровительством планеты Юпитер, которая помогает достичь успехов в жизни. Если вам нужно повышение или толчок для того, чтобы вы наконец-то начали заниматься любимым делом, то вам поможет Юпитер. На указательном пальце также нужно носить кольца тем людям, которые жаждут приключений и новых эмоций в жизни.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиБеремся за все своими руками — гороскоп на 10 апреляСудьба сделает подарок — гороскоп на 10 апреляНагрянет муза — гороскоп на 10 апреля
Нравится 1
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гадания
Как цвет кошки влияет на судьбу ее хозяина
Нравится 3
Как цвет кошки влияет на судьбу ее хозяина
Гадания
Какого знака зодиака боялся Мессинг
Нравится 5
Какого знака зодиака боялся Мессинг
Зодиак
Глоба рассказала, какой знак зодиака станет главным богачом 2023 года
Глоба рассказала, какой знак зодиака станет главным богачом 2023 года
Психология
Как вычислить старую душу
Как вычислить старую душу
Психология
Вы не поверите, но эти методы помогут узнать все тайны человека по щелчку пальцев
Вы не поверите, но эти методы помогут узнать все тайны человека по щелчку пальцев
Гороскопы
Гороскоп друидов: кто вы и что должны о себе знать
Гороскоп друидов: кто вы и что должны о себе знать
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Причины женского одиночества по знаку зодиака
Причины женского одиночества по знаку зодиака
Зодиак
Красная нить или китайская монета: денежный талисман для каждого знака зодиака
Красная нить или китайская монета: денежный талисман для каждого знака зодиака
Гороскопы
Не раскидываемся деньгами и чувствами — гороскоп на 10-16 апреля
Не раскидываемся деньгами и чувствами — гороскоп на 10-16 апреля
Гороскопы
Берем короткую паузу — любовный гороскоп на 10-16 апреля
Берем короткую паузу — любовный гороскоп на 10-16 апреля
[object Object][object Object]