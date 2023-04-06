Какого знака зодиака боялся Мессинг

Легендарный прорицатель Вольф Мессинг в свое время назвал три самых выдающихся знака зодиака.

Он выделил три качества: ум, хитрость, а еще он назвал самый страшный, по его мнению, знак. Как же распределились места?

Не совсем предсказуемо, но самым умным знаком назван Водолей. Возможно, это связано с тем, что Водолеи очень многогранны, энергичны и способны нестандартно смотреть на вещи. А еще – они переполнены энергии, на которую слетаются люди – и Водолей может выстраивать с ними позитивные и добрые отношения. Вряд ли бы это было возможно без незаурядных качеств ума – они обычно находят нужные слова и совершают правильные действия, а неудачи способны переживать достаточно легко.

А вот хитрость, по мнению Мессинга, достается Овну. Многие знают этот знак как очень целеустремленный и сильный, но есть у Овнов еще одна черта – они потрясающе умеют подстраиваться под обстоятельства. И самое невероятное – искренне верят в то, что они сейчас делают, думают и что говорят. Даже если раньше утверждали обратное. А еще они обладают прекрасными актерскими способностями и могут «сойти за своего» в любой компании. Кроме того, они могут произвести хорошее впечатление, расположить к себе человека. Все это вместе делает их прекрасными руководителями и лидерами – остается только надеяться на то, что они выберут хорошую, созидательную цель.

А вот самым страшным знаком Мессинг назвал Весы. Это связано с довольно хорошо известным качеством этого знака – постоянной переменчивостью. Эта двойственность, помноженная на амбиции и потрясающую интуицию порождает действительно адскую смесь. Весы ставят перед собой цель и идут к ней, совершенно не считаясь с моральными принципами и желаниями других людей. Манипуляции, интриги, скандалы (не стоит забывать, что Веси отлично владеют техниками переговоров) – да уж, тут есть чего испугаться. Но справедливости ради стоит отметить, что далеко не все представители этого знака такие. Тут все будет зависеть от обстоятельств – есть представители данного знака, которые оборачивают все эти качества исключительно во благо себе и окружающим, и живут счастливой и гармоничной жизнью.

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