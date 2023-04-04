Как притянуть к себе удачу с помощью простых слов

Многие люди не слишком довольны тем, как складывается их жизнь.

Им кажется, что судьба к ним несправедлива. Некоторые изо всех сил стараются что-то изменить, но не получают желаемого результата. Если вы потеряли радость жизни, устали от бесконечных проблем и искренне хотите это исправить, используйте магию. Это не потребует от вас специальных знаний. Все, что нужно – это позитивный настрой и вера в успех.

С древних времен люди замечали, что некоторые слова способны менять судьбу к лучшему. Если же это подкреплялось специальными ритуалами, результат не заставлял себя ждать.

Улучшить судьбу можно с помощью определенных слов, которые необходимо повторять трижды регулярно. Произносить их необходимо уверенно, с позитивным посылом.

Без уверенности сложно добиться успеха. Если вы – человек нерешительный, то начинать нужно с поднятия самооценки. Ежедневно повторяйте фразы, содержащие в себе утверждение про уверенность и успех, например: «Я уверен, что сегодня меня ждет успех».

Если вам не везет в жизни, вам нужна удача и ее важно приманить к себе. Сформулируйте свой призыв утвердительно и кратко, например: «сегодня удача придет ко мне!».

Безусловно, одними словами, даже повторенными многократно, ограничиваться не стоит. Чтобы изменить судьбу к лучшему, стоит провести магический ритуал. Чтобы он дал результат, его нужно проводить в дни, когда луна переходит в новую фазу. Таких дня – 4 в месяце, они отмечены в Лунном календаре – это дни 1,2,3 лунной четверти и новолуние. Вместе с Луной человек может вступить в новую стадию своей жизни. За пару дней до проведения ритуала надо выписать на листок главные проблемы, которые вы хотите преодолеть, начиная с основной. Всего их должно быть не более 12. Далее, в нужный день дождитесь появления Луны и зачитайте на нее список. Представьте, как от вас к Луне проложена тропинка. Мысленно перешагните ее и после этого визуализируйте, как бы вы хотели решить написанные проблемы. После этого трижды прочитайте заговор: «В этот заветный лунный час таинство свершись, проблемы в прошлое забери и судьбу исправь. Поверни ко мне лицом удачу, здоровье (здесь можно перечислить все, что вам нужно для решения проблем). Да будет так. Аминь». После этого скомкайте список и «утопите» в крепком растворе соли на сутки. Через сутки раствор вылейте и ждите результата. Обряд можно повторять не чаще раза в месяц.

Улучшайте судьбу с помощью правильных слов и магии.

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