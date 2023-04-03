Как найти магические линии на ладони

Гадание по руке – древнейший способ познания человека, его судьбы и характера.

О таинственных знаках на вашей ладони читайте в этом материале.

Итак, начнем с пальцев. Тонкие, длинные, художественные пальцы указывают на ранимую творческую натуру, крепкие же и короткие пальцы – на человека крепкого, волевого, твердо стоящего на земле. Если подушечки пальцев на руке расширяются кверху, значит, он привык рассуждал рационально и имеет спокойный размеренный характер. Если же подушечки овальной формы, то человек – настоящий философ, который обожает спорить и искать правду.

Крест на верхней фаланге указательного пальца – сильнейший знак ясновидения и экстрасенсорных талантов. Таким людям обязательно нужно развивать свое ясночувствование и не зарывать талант в землю. Что-то наподобие треугольника на средней фаланге среднего пальца означает примерно то же самое.

Еще может быть крест в самом центре ладони – он указывает на развитую интуицию. Поищите, есть ли он у вас.

Подушечки под пальцами называются холмами. Считается, что чем лучше выделены холмы, тем счастливее человек. Каждый холм имеет свое название по имени планеты. Например, под указательным пальцем расположен холм Юпитера, под средним – холм Сатурна, под безымянным – Солнца, а под мизинцем – Меркурия. В зависимости от того, какой холм выдается больше, различают разные способности человека согласно характеристике планеты.

Ладонь пересекают самые разные линии: линия жизни, линия любви, головы, сердца, успеха. Чем четче проявлена линия, тем она сильнее. Линия жизни огибает большой палец руки, линия сердца расположена прямо под холмами, а линия головы – между линией сердца и жизни.

Изучение линий и знаков на руке – занятие увлекательное и довольно серьезное. Но не стоит делать роковых выводов о себе только по ладоням – вы сами решаете, куда вам идти и кем вам быть.

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