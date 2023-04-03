Почему нужно оставлять кошелек ночью на подоконнике

Мощной точкой притяжения финансовой энергетики считается подоконник.

Финансовый вопрос – один из главных в нашей жизни. Существует огромное количество эзотерических способов его решить.

Мощной точкой притяжения финансовой энергетики считается подоконник. Эзотерики объясняют это тем, что он постоянно находится под влиянием солнечного или лунного света, который способствует накоплению «ауры денег». Именно поэтому большое количество магических ритуалов предполагает необходимость держать кошелек на подоконнике. Однако, чтобы магия сработала, необходимо проводить все обряды либо на растущей Луне, либо в Новолуние.

Одним из самых простых ритуалов по привлечению денежного потока является такой: на растущей Луне (1-3 сутки по лунному календарю) положите открытый кошелек на подоконник так, чтобы свет Луны освещал находящиеся внутри него деньги. Прошепчите над ним трижды: «Мой доход растет вслед за месяцем, да так растет-прирастает, что его никто не сосчитает, не отнимет, не сглазит. Да будет так!» Утром берете кошелек, пользуетесь им, а на ночь ритуал повторяете. И так три ночи подряд.

На Новолуние можно провести похожий ритуал. Перед началом ворожбы удалите из кошелька все посторонние предметы, кроме купюр и монет, а именно: фотографии, чеки, кредитные карты. Когда на небе появится Луна, положите кошелек на подоконник так, чтобы на деньги внутри него падал ее свет. Глядя на Луну, трижды произнесите заговор: «Матушка-Луна, по небу катись, золотой монеткой для меня обернись! Денежка-денежка, приходи в кошелек жить. Как на небе звезд, так и монеток в кошельке не сосчитать, слова моего никому не сломать. Печать, ключ, замок». Оставьте кошелек под лунным светом до утра и можете снова пользоваться. Обязательное условие: три дня после обряда в кошелек нельзя ничего класть, кроме денег.

Некоторые эзотерики считают, что обряд на привлечение денег в Полнолуние лучше всего проводить с пустым кошельком. Возьмите свой обычный кошелек, выложите из него все, включая деньги, раскройте на подоконнике так, чтобы внутрь проходил лунный свет и проговорите, глядя на Луну: «Волшебная Луна округляется, кошелек богатством наполняется. Пусть лунный свет идет и с собой денежный поток несет. Да будет так!» Оставьте кошелек на подоконнике, а утром первой положите в него самую крупную денежную купюру, какая у вас есть.

Выбирайте понравившийся способ и привлекайте денежный поток в свой кошелек!

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