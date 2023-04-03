Что видит человек при клинической смерти

Феномен клинической смерти изучают уже много лет.

Бывает так, что тело умирает, но душа его покидает на время – а вернувшись, человек может рассказать (если помнит) о том, что видел и чувствовал.

Что же ждет нас «за чертой»? Исследователи разделили полученный опыт на несколько групп. Кроме различных образов (животных, растений, звуков) люди видели и запоминали следующее.

1. Свое тело и тех, кто был рядом. А также близких, которые были в другом месте. Есть свидетельства, как вернувшиеся после клинической смерти рассказывали о событиях, которые происходили в их домах, с их родными и друзьями в то время, когда они лежали на столе в операционной и врачи пытались их вернуть к жизни. Значит ли это, что после смерти мы так же сможем наблюдать за происходящим? Вполне возможно.

2. Ощущение дежа вю – это уже случалось. Ощущение, что так уже было раньше, спокойствие и безразличие к происходящему, гармонию и умиротворение. Похоже, смерть страшна тем, кто ее ждет, а на той стороне может восприниматься как уже известный квест – что говорит в пользу теории о перевоплощениях, но

3. Были те, кто испытывал много страха, ужаса и тревоги. Людям казалось, что их преследуют, хотят причинить им боль и страдание. Кто-то именно это и чувствовал и происходящее было похоже на ночной кошмар. Это наводит на размышление о том, не является ли это демо-версией того, что мы привычно называем адом, когда в предыдущем случае имело место преддверие рая? К сожалению, нет достоверных исследований о связи хороших и плохих поступков, совершенных этими людьми и их видениями, но повод задуматься есть.

Самое главное – что всем им был дан «второй шанс» – они смогли вернуться в мир живых и, вполне возможно, как раз для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и что-то изменить.

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