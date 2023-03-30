Что такое вдовья печать и как ее распознать

Большинство женщин, которым не везет в любви, знают, что такое венец безбрачия. Однако не все знают о вдовей печати, которую тоже можно навести на человека.

Распознать ее тяжело, особенно у молодых особ, которые никогда не состояли в браке. Однако существует несколько признаков того, что на девушке есть вдовья печать.

Выбор партнера

Девушки, на которых есть вдовья печать, неосознанно выбирают себе партнеров, которые слабы физически и морально. Если посмотреть на типичны портрет человек, которого выбирает девушка с вдовей печатью, то это может быть высокий, худощавого типа сложения мужчина, у которого нет воли и он неспособен принимать решения. На таких вдовья печать "нападает" быстро и человек может покинуть наш мир спустя несколько месяцев брака.

Постоянные неудачи в личной жизни

Многие мужчины чувствуют, что на девушках есть вдовья печать, поэтому отказываются от отношений с ними. Если вы выбираете себе здоровых и сильных мужчин, а они по каким-то непонятным причинам избегают отношений с вами, значит, на вас может быть вдовья печать. Из-за этого девушки спокойно начинают отношения с хилыми и слабовольными мужчинами.

Неудачный опыт

По тому, каким был предыдущий брак, можно понять, есть ли вдовья печать на девушке. Настороженность должна быть, если ваш брак завершился спустя несколько месяцев смертью партнера. При этом гибель может быть разной. В некоторых случаях это внезапный уход из жизни, например остановка сердца, когда ничего не предвещало беды. В других случаях у мужчины может появиться смертельное хроническое заболевание, и он погибает на глазах жены за считанные недели.

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