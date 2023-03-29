Как понять, что к близкому человеку подселилась сущность

Сущностями в магии называют темных духов, которые могут подселяться к человеку.

Темные духи могут взаимодействовать с человеком в разных местах и через различные предметы. Они могут подселиться на кладбище, через зеркало и даже через окно ночью. Как правило, они выбирают слабого человека, который не будет сопротивляться темным силам. Также темные силы могут проникнуть в дом, где нет оберегов. Существует несколько признаков, по которым можно распознать, что к вашему близкому человеку подселилась сущность.

Внезапная агрессия

Если человек вдруг начал внезапно вести себя агрессивно, часто срываться или постоянно нервничает, то это может быть признаком подселения темных сил. Стоит отметить, что при подселении сущности человек меняется очень резко, поэтому родные впадают в ступор и не всегда понимают, что с ним случилось. Нервозность и агрессия связаны с тем, что человек сопротивляется подселению сущности, а она злится и все это выплескивается через общение с людьми.

Частое недомогание

Легкое недомогание часто сопровождается подселением сущности. Дело в том, что организм может сопротивляться не только психологически, но и физически. Среди симптомов может быть повышение температуры или давления, а также головокружения и головные боли. Нередко встречаются жалобы на общую слабость и учащенное сердцебиение.

Разговоры в пустоту

Темные силы могут активизироваться, когда никого нет рядом. Нередко человек, к которому подселилась сущность, может сидеть и разговаривать с кем-то в пустоту, как будто сам с собой. На самом деле это – сущность, которая пытается связаться с другими темными силами или вовсе может давать указания человеку, к которому они подселились.

Апатия ко всему

Человек, к которому подселились темные силы, постепенно начинает терять интерес ко всему вокруг. Он реже встречается с друзьями, может забрасывать работу или хобби. Он становится апатичным и не имеет желания чем-либо заниматься. Дело в том, что у него вся энергия уходит на то, чтобы оставаться в контакте с темными силами, но это происходит не по его собственному желанию. Вместо привычных интересов может появиться нездоровая тяга к оккультизму и темной магии.

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