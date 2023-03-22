Почему нам снятся умершие

На вопрос, что такое наши сны, до сих пор нет точного научного ответа.

Считается, что таким образом мозг пытается переработать полученную информацию, решить какую-то задачу или сообщить человеку о проблеме в организме.

С точки зрения эзотерики, сон позволяет душе человека «связаться» с другими мирами и пообщаться с их обитателями. С древних времен считается, что сны, в которых к нам приходят умершие, несут важную информацию и к ним стоит отнестись с особым вниманием.

Если рассматривать подобные сны с точки зрения психологии, то основных причин две. Первая, это тоска по ушедшему человеку и желание снова увидеть его или пообщаться. Наше подсознание воплощает во сне образ умершего, давая возможность легче пережить его уход. Вторая причина – чувство вины перед этим человеком, попытка что-то исправить или попросить прощения.

С эзотерической точки зрения, явление умершего во сне – это сигнал или предупреждение, к которому стоит прислушаться. Считается, что ушедшие близкие продолжают наблюдать за нами, заботиться, помогать или, что реже, просить помощи в каких-то своих незавершенных делах.

Появление во сне умерших родителей дает эмоциональную поддержку, помогает пережить сложную ситуацию наяву.

Если во сне покойник что-то говорит вам, постарайтесь запомнить информацию, потому что часто таким образом нас предупреждают о грозящей опасности или каком-то важном событии.

Если вам предлагают исполнить ваше желание или подарить подарок, просите то, чего действительно хотите. Через посредничество умершего родственника, ваша просьба быстрее дойдет до Высших сил. Такой сон может также предвещать скорые перемены в жизни.

Если вы видите умершего в плохом настроении или больного, это может быть как предупреждение о грядущих проблемах со здоровьем, так и просьбой помянуть или посетить место захоронения.

В случае, если умерший просит у вас какую-то вашу вещь или зовет с собой, категорически не соглашайтесь. Такой сон предвещает тяжелую болезнь или даже скорую смерть.

Иногда сны, в которых к вам приходит покойник, могут повторяться. В этом случае задумайтесь, возможно, вы не выполнили какую-то волю покойного или остались в долгу перед ним. Если это так, постарайтесь исправить сложившуюся ситуацию, чтобы не рисковать собственным благополучием.

Как бы вы не относились к толкованию снов, будьте внимательны, если вам снятся умершие.

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