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Что расположение родинок говорит о судьбе человека

28 июня 2021ГаданияВечерняя Москва

С древних времен родинки на теле считались особыми знаками.

Что расположение родинок говорит о судьбе человека

По их расположению могли предсказывать судьбу человека. Эзотерики уверены, что у каждой родинки есть свое значение, которое зависит от ее расположения.

Так, если родинка находится рядом с линией волос, то у ее владельца никогда не будет проблем с финансами. Родинка на правой брови говорит о возможности заключить крепкий брак, а на левой брови — нестабильный и эмоциональный союз.

Родинка на правом виске — это особая отметина. Ее лучше скрывать от окружающих, так как она указывает на то, что у владельца есть дар предвидения. А вот на левом виске располагаются родинки только у чувствительных людей.

Родинка в центре лба есть у сильных и энергичных личностей, на левой стороне лба — у людей слабохарактерных, а на правой — у целеустремленных. Также тех, кто имеет хорошую интуицию, провидение отметило родинкой в центре лба, над переносицей.

На правой щеке родинка часто бывает у хороших семьянинов, на левой — у эмоционально нестабильных людей. Люди вспыльчивые и ревнивые имеют родинки в уголках глаз. А родинка прямо под глазом бывает у оптимистов.

Родинка под правой грудью — это признак целеустремленности и напористости, а под левой грудью родинки «носят» любвеобильные личности.

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