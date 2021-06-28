Что расположение родинок говорит о судьбе человека

С древних времен родинки на теле считались особыми знаками.
По их расположению могли предсказывать судьбу человека. Эзотерики уверены, что у каждой родинки есть свое значение, которое зависит от ее расположения.
Так, если родинка находится рядом с линией волос, то у ее владельца никогда не будет проблем с финансами. Родинка на правой брови говорит о возможности заключить крепкий брак, а на левой брови — нестабильный и эмоциональный союз.
Родинка на правом виске — это особая отметина. Ее лучше скрывать от окружающих, так как она указывает на то, что у владельца есть дар предвидения. А вот на левом виске располагаются родинки только у чувствительных людей.
Родинка в центре лба есть у сильных и энергичных личностей, на левой стороне лба — у людей слабохарактерных, а на правой — у целеустремленных. Также тех, кто имеет хорошую интуицию, провидение отметило родинкой в центре лба, над переносицей.
На правой щеке родинка часто бывает у хороших семьянинов, на левой — у эмоционально нестабильных людей. Люди вспыльчивые и ревнивые имеют родинки в уголках глаз. А родинка прямо под глазом бывает у оптимистов.
Родинка под правой грудью — это признак целеустремленности и напористости, а под левой грудью родинки «носят» любвеобильные личности.
19-20 лунные сутки. Сегодня привкус тайны будет чувствоваться во всем – Луна в Рыбах «за» мистификацию. Так что не верим на слова и вновь проверяем...
Сегодня по нам могут больно ударить результаты наших прошлых решений и поступков. Благодарим за этот «подарок» Луну в Скорпионе – в этот день она...
Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...