Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Из чего делают действенные обереги для привлечения денег

25 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Во многих культурах практикуется создание амулетов и оберегов.

Из чего делают действенные обереги для привлечения денег
Фото: depositphotos

Это – магические предметы, которые создают для того, чтобы привлекать богатство и удачу или наоборот отталкивать негатив. Для создания оберегов определенного типа используют различные материалы. Они помогут вам привлечь богатство и достаток.

Цитрусовые

В восточной культуре цитрусовые являются способом притяжения денег и удачи в делах. Их можно использовать по-разному, например, выращивать цитрусовое дерево на своем рабочем столе. Некоторые экстрасенсы предлагают высушивать корочки плодов, а потом хранить их в сумке или кошельке. Идеально подойдет запах цитрусовых – вы можете купить домой свечку или палочку с запахом фрукта.

Янтарь

Считается, что именно этот камень привлекает к человеку успех и дает больше мотивации идти дальше по карьерной лестнице. Медиумы советуют носить украшения из янтаря или делать с ним брелоки. Так камень всегда будет на виду и будет служить вам напоминанием о том, что для вас важно. Лучше всего янтарь работает с золотом, но можно носить его в сумке или кармане как драгоценный камень.

Денежное дерево

Само по себе денежное дерево является талисманом, но из его листков и ствола можно также делать талисманы. Возьмите несколько листиков и положите в кошелек. Пусть они лежат там вместе с купюрами и притягивают богатство. Веточку можно также засушить и положить на рабочий стол для успеха в работе.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
25 июля 2021Rambler
Дата рождения

15-16 лунные сутки. Луна в Водолее заряжает нас энергией под завязку и подталкивает идти сворачивать горы. При этом наша оригинальность спать тоже не...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
26 июля 2021Rambler

16-17 лунные сутки. Эмоции вскружат голову. Сегодня будет сложно контролировать себя и не ввязываться в опасные истории. Благодарим за это соединение...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 20
Амбиции требуют большего – гороскоп на 26 июля-1 августа
Отстаиваем свои интересы — финансовый гороскоп на 26 июля
Добавляем роману таинственности — любовный гороскоп на 26 июля
Берем паузу — гороскоп на 26 июля
Из чего делают действенные обереги для привлечения денег
Астролог назвала важнейшие даты в августе
Названы знаки зодиака с трудной судьбой
Приметы на 26 июля: что нельзя делать в этот день
Деньги любят смелых — финансовый гороскоп на 25 июля
Появится третий лишний — любовный гороскоп на 25 июля
Креативим по полной — гороскоп на 25 июля
Куда поехать в августе за Удачей
Что нужно делать 25 июля – в праздник Прокла Плакальщика
Однолюбы по знакам зодиака
Тамара Глоба назвала знаки, которых ждет успех до конца июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 июля 2021Astro7

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
15 лунный день24 июля 21:43 — 25 июля 22:0416 лунный день25 июля 22:04 — 26 июля 22:20

Неблагоприятный день, когда лучше отдаться пассивному отдыху. День критический, когда человек поддаётся внутренним соблазнам. В 15-е лунный сутки...

Читать продолжение