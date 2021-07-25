Из чего делают действенные обереги для привлечения денег

Во многих культурах практикуется создание амулетов и оберегов.

Это – магические предметы, которые создают для того, чтобы привлекать богатство и удачу или наоборот отталкивать негатив. Для создания оберегов определенного типа используют различные материалы. Они помогут вам привлечь богатство и достаток.

Цитрусовые

В восточной культуре цитрусовые являются способом притяжения денег и удачи в делах. Их можно использовать по-разному, например, выращивать цитрусовое дерево на своем рабочем столе. Некоторые экстрасенсы предлагают высушивать корочки плодов, а потом хранить их в сумке или кошельке. Идеально подойдет запах цитрусовых – вы можете купить домой свечку или палочку с запахом фрукта.

Янтарь

Считается, что именно этот камень привлекает к человеку успех и дает больше мотивации идти дальше по карьерной лестнице. Медиумы советуют носить украшения из янтаря или делать с ним брелоки. Так камень всегда будет на виду и будет служить вам напоминанием о том, что для вас важно. Лучше всего янтарь работает с золотом, но можно носить его в сумке или кармане как драгоценный камень.

Денежное дерево

Само по себе денежное дерево является талисманом, но из его листков и ствола можно также делать талисманы. Возьмите несколько листиков и положите в кошелек. Пусть они лежат там вместе с купюрами и притягивают богатство. Веточку можно также засушить и положить на рабочий стол для успеха в работе.