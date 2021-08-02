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Хиромант раскрыл значение короткой линии жизни

2 августа 2021ГаданияВечерняя Москва

Хиромант Иван Громов опроверг распространенный миф о том, что короткая или прерывистая линия жизни на ладони предсказывает человеку раннюю смерть.

Хиромант раскрыл значение короткой линии жизни

По его словам, длина этой линии никак не соответствует продолжительности жизни.

Как объяснил хиромант, линия жизни бывает короткой крайне редко. Чаще всего она прерывистая. Подобные обрывы свидетельствуют о крупных переездах или даже иммиграции. Так, при смене страны проживания у человека меняются быт, круг общения, работа и привычки.

Линия жизни — главный индикатор состояния качества жизни человека. Такие обрывы в большинстве случаев говорят о переездах, с продолжительностью жизни это никак не связано.

Однако Громов считает, что на ладонях человека можно прочитать его судьбу, и, если изучить свои линии, можно избежать тех или иных несчастий.

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