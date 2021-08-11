Пламенем свечи и солью: рассказываю, как подруга очистила кошелек от сглаза

Рассказываю, как моя подруга расправилась со сглазом.

С чего все началось

Эта история произошла в начале нулевых годов. Коллега приехала после новогодних праздников и попросила помочь ее подруге – у той возникли сложности с финансами – фирма, где она работала, разорилась, а незадолго до этих событий жених одолжил почти все сбережения, как тогда было принято, сделанные в валюте, и исчез с горизонтов. Работу найти не удавалось уже несколько месяцев.

Миссия выполнима

Я согласилась помочь, мне показалось странным – так много совпадений и все на одного человека. Я была уверена – без дурного глаза или порчи дело не обошлось. Но как проверить? Решили действовать старым проверенным способом – дождались, пока все на работе разойдутся, достали церковную свечу (принесла из дома, у меня их всегда есть несколько штук, на всякий случай), фотографию подруги (соцсетей тогда не было, но зато была традиция дарить друг другу фотографии «на память»), поставили свечу напротив фото и стали смотреть, что происходит с пламенем. Свеча начала коптить и «плеваться» искрами – признак того, что воздействие было.

Как «очищали» кошелек

Подруге на печатной машинке мы написали вот такие инструкции. Взять крупную соль – лучше новую пачку. Засыпать ею имеющиеся деньги. Продержать несколько часов, лучше сутки. В церкви купить освященную свечу и держать ее над емкостью с деньгами и солью, очищая пространство еще и огнем. Если будет сильно коптить – проделать несколько раз. Кошелек так же очистить, а если возможность есть – выкинуть, купить новый, лучше из натурального материала и желтого или золотого цвета (цвет денег). Соль после ритуала закопать. При этом произносить заговор: «Соль в землю уйдет, с собой колдовство заберет. Аминь!»

Не знаю, совпадение ли, но когда коллега поехала домой на 8 марта, она вернулась с хорошими новостями – у ее подруги новые отношения и новая работа. Бывший жених вернул деньги и пытался вернуться сам – но получил отказ. Мы решили, что, скорее всего, позавидовала женщина, она же и навела порчу, но, слава Богу, не очень умелую.