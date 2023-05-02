Моя подруга избавилась от долгов с помощью магии. Как она это сделала

Истории этой уже почти 10 лет, но она точно заслуживает того, чтобы о ней узнало как можно больше людей.

Подруга попросила меня помочь разобраться со сложной ситуацией ее коллеги по работе – женщина оказалась без мужа, работы и с двумя кредитами. Из доходов осталось только детское пособие. Подозревали любовницу-интриганку, которая, возможно, навела порчу. Но все оказалось намного интереснее.

Откуда кредиты

Первое, что насторожило – это причины кредитов. Расспросы показали, что без них можно было бы обойтись. Один был на ремонт, но по факту такой дорогой ремонт был не очень-то и нужен. Второй кредит был на квартиру для сына – но ему еще лет 15 было до совершеннолетия! Как будто бы какая-то сила заставляла влезать в долги, во всем себе отказывать. Так же стало известно, что практически всю жизнь человек жил так – или без денег, или же с необходимостью что-то выплачивать: то переезд, то новое жилье. Наслаждения от доходов никогда не наступало.

При чем тут история рода

Стало понятно, что корни проблемы нужно искать намного глубже. Посмотрели историю рода и уже на уровне дедушки мы нашли то, что искали. Оказалось, в далекие постреволюционные годы дедушка нашей героини был...грабителем. Об этом она узнала совсем недавно, он больше полувека вел двойную жизнь под чужой фамилией и именем. На смертном одре он признался своей дочери во всем, в том числе и в том, что присвоил себе огромные суммы чужих денег.

Казалось бы, при чем тут история, которой больше полувека? Дело в том, что когда в роду есть такие преступления, есть и люди, которые имеют много претензий и злобы к человеку, их совершившему, а расплачиваться приходится его потомкам. Вот и отдавала прекрасная девушка деньги – и все время оказывалась должной.

Как решали проблему

Стали работать с ситуацией, призвали душу дедушки, поговорили с ним, провели договор растождествления. Попросили прощения у всех, кто пострадал от его действий. Результат – муж начал платить алименты, работа появилась, долги удалось закрыть. Сейчас эта женщина живет по принципу «на все хватает»: не берет лишнего, в долги тоже не влезает.

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