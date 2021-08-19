Как кошки защищают нашу судьбу

Каким образом кошка каждый день помогает нам и нашей карме?

С давних времен кошки считались особыми животными. Люди верили, что в них есть что-то магическое. В Египте кошки были священными животными, а во многих странах до сих пор остался обычай, согласно которому в новый дом первой впускают кошку. Она может оберегать не только жилище, но и своих хозяев.

Кошки видят нутро людей

Если вы хотите узнать, хороший перед вами человек или плохой, достаточно познакомить его со своей кошкой. Они чувствуют, если от человека исходит отрицательная энергия и всегда сигнализируют об этом своему хозяину. Если ваш знакомый на самом деле желает вам зла, кошка не пойдет к нему или вовсе будет шипеть на него. В таком случае вам лучше отказаться от общения с этим человеком, так как он источает по отношению к вам негативную энергию.

Негатив в позитив

Считается, что кошка является энергетическим фильтром. Она может очищать негативную энергию, пропуская через себя, а затем передает ее своему хозяину или распространяет по квартире. Таким образом, она помогает бороться со злыми духами, порчей или сглазом.

Кошка может помочь даже в том случае, если в семье есть какие-то конфликты. Вы наверняка замечали, что, если в доме все спокойно, ваше домашнее животное спит, играет и живет обычной жизнью. Если случится ссора – кошка будет чувствовать себя плохо и пойдет утешать человека, который страдает сильнее всего.

Очищение кармы

Энергетики уверены, что радиус действия кошачьей кармы в десятки раз больше, чем у человека. Так она может производить кармическое очищение своего хозяина.

Чтобы оно происходило эффективнее, нужно минимум движений, поэтому делают они это ночью. Перед сном погладьте своего питомца – не стоит ругать его. Когда кошка ложится рядом с вами перед сном, она пытается очистить вашу карму и улучшить вашу энергетику. Если она легла к вам, не прогоняйте ее, а наоборот – поблагодарите за помощь.