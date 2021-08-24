Смерть и плохая энергетика: почему нельзя дарить настенные часы

В какие приметы верили наши предки и как часы забирают ваше время?

Настенные часы в наш цифровой век скорее являются распространенным предметом интерьера, чем прибором для определения времени. Но долгие годы было по-другому, поэтому вокруг часов сложилось множество суеверий. Одна из распространенных примет говорит о том, что нельзя дарить настенные часы.

Часы против домашних призраков

Много веков назад часы изготавливались вручную часовщиками. Старые часы нужно было регулярно заводить и в них были маятники, которые «оживляли» часы: именно поэтому о них говорят, как о людях – «ходят». Считалось, что в каждый экземпляр изготовитель вкладывает частичку души, и, если часы ломались, то люди верили, что в этот момент умирал их создатель. Другая примета связана с тем, что раньше большинство людей умирало дома и часы останавливали не столько для того, чтобы зафиксировать время смерти, сколько чтобы дать душе уйти в безвременье и не стать домашним призраком. К тому же считалось, что остановленные часы разрешают горевать об ушедшем, сколь угодно долго.

При чем тут плохая энергетика

В эзотерике часы являются предметом, который не просто отсчитывает время, но может на него влиять, причем в негативном ключе. Так, считается, что настенные часы способны притягивать «плохую» энергетику, а уж если циферблат составлен из множества мелких или острых деталей, то они способны принести в дом ссоры, неприятности и проблемы со здоровьем. Эзотерики говорят, что, если вы хотите принести человеку боль и разочарование, подарите ему настенные часы, сообщает Вопрос экстрасенсу.

Отдаем свое время

В некоторых странах считается, что, если часы подарены паре на свадьбу или юбилей, то она рискует расстаться в тот день, когда часы остановятся. А если такой подарок сделан в день рождения, в скором времени это приведет к прекращению отношений между дарителем и именинником, даже несмотря на то, что часы продолжат ходить. В Азии существует другая примета: если вы дарите кому-то настенные часы, то вместе с ними отдаете другому человеку свое время, приближая собственную смерть. Особенно это касается подарков на Новый год: часы, врученные на этот праздник, могут стать причиной кончины получателя презента в течение наступившего года.

Существует простой способ избежать негативного влияния подаренных настенных часов: отдайте дарителю символическую плату за подарок в виде монетки. Если часы дарите вы, прикрепите монетку на упаковку, а после вручения заберите ее себе.

Стоит ли прислушаться к народным поверьям и дарить ли настенные часы, решать только вам.