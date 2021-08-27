Как пользоваться кристаллами, чтобы подкорректировать судьбу

Рассказываем, как выбрать себе подходящий кристалл.

С давних времен люди знали о том, что камни обладают магическим свойствами. Каждый из кристаллов имеет свою силу и подойдет для определенных потребностей человека. Они могут привлекать мужчин, деньги, улучшать концентрацию и помогают сосредоточиться на работе.

Что делать с кристаллами

В зависимости от того, что вы хотите, кристалл надо будет положить в определенное место. Можно сделать украшение из камня, если вы страдаете от проблем со здоровьем или концентрацией. Если вы хотите получить повышение или планируете увеличить доход, то лучше поставить кристалл на рабочий стол. Есть и камни, которые помогают сбросить вес – экстрасенсы советуют носить его в тренажерный зал и ставить на обеденный стол. Для спокойствия и хорошего сна расположите кристалл в спальне.

Кристаллы можно менять местами в зависимости от ваших потребностей. Если у вас выходной и вы хотите расслабиться, то лучше взять с собой камень для умиротворения. Если вам предстоит тяжелый день на работе, возьмите что-то для улучшения концентрации. Для свидания подойдет другой камень.

Что значат разные кристаллы

Розовый кварц – способствует развитию чувственности, располагает к общению и доброте, привлекает мужчин.

Бирюза – можно поставить на обеденный стол, а можно носить в тренажерный зал. Он отвечает за мотивацию и поддержание формы.

Горный хрусталь – привлекает богатство и помогает добиться успеха в работе.

Аметист – камень для умиротворения, помогает расслабиться, избавляет от бессонницы.

Тигровый глаз – прогоняет негатив. Можно использовать перед сном, чтобы очиститься от неприятной энергии.

Сердолик – поставьте на рабочий стол, помогает сконцентрироваться на сложных вещах.

Цитрин – можно взять с собой на работу, способствует концентрации и выработке энергии.

Лазурит – помогает для достижения целей, наделяет человека решительностью и мудростью.

Нефрит – камень здоровья. Положите его около кровати, если страдаете от обострения хронических заболеваний.