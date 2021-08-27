Как пользоваться кристаллами, чтобы подкорректировать судьбу

Рассказываем, как выбрать себе подходящий кристалл.
С давних времен люди знали о том, что камни обладают магическим свойствами. Каждый из кристаллов имеет свою силу и подойдет для определенных потребностей человека. Они могут привлекать мужчин, деньги, улучшать концентрацию и помогают сосредоточиться на работе.
В зависимости от того, что вы хотите, кристалл надо будет положить в определенное место. Можно сделать украшение из камня, если вы страдаете от проблем со здоровьем или концентрацией. Если вы хотите получить повышение или планируете увеличить доход, то лучше поставить кристалл на рабочий стол. Есть и камни, которые помогают сбросить вес – экстрасенсы советуют носить его в тренажерный зал и ставить на обеденный стол. Для спокойствия и хорошего сна расположите кристалл в спальне.
Кристаллы можно менять местами в зависимости от ваших потребностей. Если у вас выходной и вы хотите расслабиться, то лучше взять с собой камень для умиротворения. Если вам предстоит тяжелый день на работе, возьмите что-то для улучшения концентрации. Для свидания подойдет другой камень.