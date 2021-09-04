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Какие вещи выкинуть из дома, чтобы наладить личную жизнь

4 сентября 2021ГаданияСлово и Дело

Потомственная ведунья Саона поделилась секретами, которые помогут избавиться от проблем в личной жизни, пишет 5-tv.ru.

Какие вещи выкинуть из дома, чтобы наладить личную жизнь
Фото: bk55

На личную жизнь человека влияет окружающая его обстановка — в частности, вещи. Поэтому очень важно следить за своим жилищем и предметами, которые в нем находятся. Как ни странно, чтобы привлечь в свою жизнь что-то новое — необходимо избавиться от старого.

«Неудачу в любовных отношениях вам могут принести сушеные цветы, которые вы храните, старые книги. Избавьтесь от них обязательно! Избавьтесь от старых вещей. Раздайте — пусть люди носят эти вещи. Не оставляйте в своем доме прошлое!» — советует Саона.

Особую опасность представляет и мелкий сор, который человек хранит в сумке или портфеле, сам того не замечая. Очень важно его сразу вытряхивать. В целом, чтобы быть счастливым человеком, наполненным энергией, нужно держать свой дом в чистоте. В противном случае, есть риск привлечь в свое гнездышко злых духов с соответствующими намерениями.

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