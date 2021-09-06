По каким знакам можно понять, хорошо ли умершему на том свете

Вопрос о том, что происходит с душой человека после его смерти испокон веков волновал людей.

Когда близкий человек умирает, хочется быть уверенным, что там, где он находится сейчас, с ним все в порядке и ему хорошо. Так тем, кто остается на земле, спокойнее: кажется, что и у нас тогда будет все хорошо. Давайте разберемся, как узнать, хорошо ли душе умершего на том свете.

1. Покойник снится и говорит своим друзьям и близким, что с ним все в порядке. Так случается довольно часто – ведь сны, это один из возможных способов общения, канал «между мирами». Ушедший может молчать, но источать свет, улыбаться, быть моложе и красивее своего момента ухода. Так или иначе остается впечатление, с ним или с ней сейчас все хорошо.

2. В приятные и радостные моменты жизни близкий неожиданно находит какие-то вещи или предметы, связанные с покойным: случайно откуда-то падает фотография, играет любимая музыка, старое письмо находится среди книжных страниц и т.п. Ушедший как будто говорит в этот момент: «Мне хорошо сейчас!».

3. В важные даты – годовщину смерти, день рождения – они так же получают такие «послания»: кто-то прошел мимо и запах духов напомнил об ушедшем, надпись на плакате «думаю о тебе» бросилась в глаза, стакан разбился, и вода из него образовала сердечко. Все, что откликается в душе воспоминанием и ощущением, – все говорит о том, что близкой душе хорошо на том свете.

4. Ушедший не проявляется никак, ощущение «как отрезало». Это тоже признак того, что душа завершила здесь свои дела и ничего плохого не происходит. Предполагать, что не все в порядке мы можем тогда, когда сны и ощущения тревожные, человек приходит грустным или злым, просит о помощи. В этом случае лучше обратиться к специалистам и разобраться – что можно сделать, чтобы помочь душе обрести покой и гармонию.