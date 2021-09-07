Как душа покойного воспринимает свои похороны

О том, что происходит с душой после смерти, мы можем узнать из нескольких источников.

О том, что происходит с душой после смерти, мы можем узнать из нескольких источников. Это рассказы людей, переживших клиническую смерть, опыт людей, помнящих свои прошлые воплощения, информация от медиумов, экстрасенсов – про их контакт с умершими. Кроме того, в каждой религии есть описание того, что происходит с душой после смерти.

То, каким будет восприятие похорон, поминок и всех последующих событий, будет зависеть от многих факторов.

Внезапная смерть

Насколько неожиданной и внезапной была смерть? Насколько человек был к ней готов? Достаточно много людей чувствуют приближение момента перехода и так или иначе подводят итог делам, прощаются с близкими. Если смерть была внезапной – душе может потребоваться много времени, чтобы понять – все закончилось. Именно успокоением таких душ и занимаются специалисты по контакту с умершими. Похороны же в этом случае будут восприниматься, как страшное, непонятное действие, вызывать много злости и негативных переживаний – в нашем мире это будет проявляться через страшные сны об ушедшем, в которых он просит о помощи, звуковые галлюцинации, в которых слышится его крик о помощи. В случае насильственной смерти это могут быть призывы о мести, о поиске виновного, пишет Seldon News.

Мирный переход

Если же переход происходил мирно, были проведены соответствующие ритуалы и близкие люди сумели попрощаться, а человек – принять неизбежность происходящего, то похороны будут восприниматься душой как неизбежная точка, кино, которое он смотрит, практически без возможности повлиять на происходящее. Те, кто прощаются, могут чувствовать легкую грусть, их ощущения, сны, образы будут наполнены хорошими воспоминаниями, будут приходить слова благодарности и прощания. Во время похорон и поминок можно будет произнести то, для чего не хватало времени или возможности при жизни – и наступившее облегчение будет свидетельством того, что информация достигла адресата.

Если все слова произнесены и ничто эмоционально не держит, душа может спокойно уходить в свое дальнейшее путешествие.