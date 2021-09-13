С угощением и уважением: как попросить помощи у домового

Домовой может помочь каждому, если его об этом правильно попросить.

Наверное, многие еще в детстве слышали истории домового – хранителя домашнего очага. Это тот самый старенький маленький дух, который прячет вещи, шумит по ночам, а также приносит счастье и благополучие в дом. Если в доме все разваливается и атмосфера тяжелая – возможно, домовой прогневался и перестал за ним следить, а то и вовсе пытается таким образом напомнить о своей персоне.

Как задобрить домового?

В большинстве современных семей обряды, связанные с призывом домового, давно забыты – раньше люди долго жили на одном месте и больше от него зависели, а значит, чаще возникала необходимость думать о его хранителях. Поэтому для начала домового нужно призвать – показать свое расположение, добрые намерения.

Этот ритуал делается так: в углу кухни ставится блюдечко с традиционным угощением – молоком, сметаной, хлебом, сладостями. Важно, чтобы это были натуральные продукты, продукты с большим количеством добавок и вредных веществ могут быть отвергнуты и только обидят домового. Оставляя угощение, вы обращаетесь к духу со словами: «Батюшка домовой! Прими наши дары! Дай знак, что ты пришел!». Угощения нужно оставлять в течение 7 дней, сообщает Domotkn.

Как понять, что дух сменил злость на милость?

Как мы поймем, что Домовой проявился? Предметы поменяют свое местоположение. В сумерках можно заметить небольшую вспышку, сгусток энергии в виде шара, быстро промелькнувшую тень. Давно потерянные вещи начнут находиться в неожиданных местах, атмосфера в доме станет радостной и наполненной, порча продуктов и поломки прекратятся. Если в доме есть домашние животные, вы заметите, что они играют с кем-то невидимым – вроде как трогают воздух, но как будто он им отвечает.

Как просить помощи у домового?

Теперь можно просить о более конкретных вещах. Перед каждой просьбой нужно также накрыть для домового угощение, а затем обратиться к нему со словами: «Батюшка домовой! Помоги в беде! Верни потерянное! Забери болезнь! Прогони разлад из дома! Защити от злых людей!». Просьбы могут быть любые, главное – обращаться с уважением и благодарить – угощением или безделушками, например, яркие бусины, которые так же можно оставлять в углу кухни.