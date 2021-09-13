Моя подруга приманила деньги с помощью кристалла. Рассказываю, как

Как быстро и точно разбогатеть с помощью кристалла?

Во времена студенческой беззаботной молодости мы часто испытывали проблемы с деньгами – их не то, чтобы было мало (их то время было мало почти у всех), их, зачастую, и взять было негде – особых возможностей заработать у студентов не водилось. Зато в избытке была представлена различная литература по магии и колдовству, которую мы исправно изучали – пытаясь разобраться в законах мироустройства и своей жизни.

«Денежные» камни

Из книг мы узнали, что есть «денежные» камни: цитрин, родонит, гранат, хризопраз и другие, которые можно использовать как помощников в вопросе притяжения денег. Половину камней, конечно, было вообще не понятно откуда брать, но мы не отчаялись – моя подруга училась на геофаке, поэтому после нескольких звонков к нам в руки попал кусок неогранённого цитрина.

И серьезные заговоры

В книгах писали, что нужно носить с собой камень в виде украшения или просто в кармане, но потерять или повредить его было нельзя. В конце-концов решили, что он будет стоять у нее на рабочем столе, а ночью – у изголовья кровати. В книгах говорилось о том, что цитрин притянет богатого покровителя и пробудит нестандартное мышление, а также нестандартные способы заработка. На всякий случай подруга прочитала все заговоры, которые мы нашли, общий смысл был такой: «помоги мне, притяни удачу».

Быстрый результат

Дней через десять бабушка подруги (по ее преподавательским знакомствам мы и достали этот минерал) сказала, что одному из ее коллег требуется лаборант. Зарплата, конечно, символическая, но и работа примерно такая же. Подруга согласилась. А еще через пару месяцев руководитель лаборатории получил грант на международные исследования, и моя подруга еще год получала прибавку к зарплате в валюте (тогда так и давали). Сложно перевести эту сумму на современные деньги, скажу лишь, что на нее можно было хорошо одеться и погулять. Для студента это был доход выше среднего. Камень, к сожалению, пришлось вернуть – мы же говорили, нам он нужен для каких-то исследований. Но финансовых сложностей у подруги больше не было.