Церковными свечами и ниткой: рассказываю, как моя подруга сняла с себя сильнейший приворот

Наш автор Диана Сабитова делится с читателями, каким образом можно снять самый сильный приворот.

«Ненавижу его, но не могу уйти от него!», - кричала мне в трубку моя подруга Анька. Пару лет назад на работе она познакомилась с мужчиной вдвое старше себя, разведенным, живущим вместе с мамой. Обращался он с ней просто ужасно: все время следил, кричал, унижал, никуда не пускал. Изредка мы созванивались, следили за жизнью друг друга в социальных сетях – и я видела, как из красивой, длинноволосой кареглазой молодой девушки она превращается в какой-то грустный скелет – потухший взор, нездоровая худоба. Сейчас Аня звонила мне, стоя на пороге его квартиры – понимала, что не хочет туда заходить, а куда идти, не понимала. Я вызвала Ане такси и приготовилась разбираться в ситуации.

Идея о том, что дело не обошлось без приворота уже давно висела в воздухе: у Аньки глаза стекленели, когда звонил ее ухажер, она начинала говорить и действовать как под гипнозом, на вопрос «Чем он тебя зацепил?» не отвечала. А тут еще выяснилось, что мама жениха занималась магией (Аня видела у нее карты и свечи, книги и ритуальные предметы).

Мы взяли нитки, зажгли церковные свечи, распечатали фотографию мужчины. Визуализировали связь между Аней и Андреем (так его звали). Со словами: «Забираю свое, отдаю твое, наша связь завершена», подожгли нитку, представляя, что это та связь, которая опутывает Аню. Нитка горела трудно, постоянно гасла. «Как горит эта нить в огне, так сгорает связь Анны и Андрея», – мы продолжали до тех пор, пока огонь не пошел ровно, без препятствий.

На следующий день, заручившись поддержкой родителей подруги, мы поехали за ее вещами – и все прошло гладко. Она смотрела на Андрея и не понимала, как этот старый, лысеющий, неопрятный человек мог быть ей интересен? Мы внимательно перетрясли все вещи и убедились, что ничего чужого она с собой не взяла, а также оставили все его подарки (которых почти и не было). Больше они не виделись – на работе Аня его игнорировала и вскоре перевелась в другой отдел. Спустя пару лет Анька встретила своего человека, вышла замуж и родила ребенка. У них счастливая и гармоничная семья.