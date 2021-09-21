Как души умерших показывают, что они рядом с нами

Почему и как наши близкие подают нам сигналы с того света?

После того, как душа умершего человека покидает тело, она решает – куда отправляться дальше. Зачастую боль, вызванная потерей, и незавершенные дела оставляют ее в мире живых – для того, чтобы дождаться близких или для того, чтобы сообщить им – я все еще существую. Как же духи могут проявляться?

1. Внезапные глюки электроприборов. Мерцание лампочки – наиболее часто встречающееся явление, но это может быть и внезапно включившийся телевизор, прозвеневшая микроволновка, заработавший вентилятор. Все, что угодно, что происходит без каких-либо логических причин.

2. Мобильные телефоны и другие гаджеты. Могут начать открываться вкладки, папки, играть музыка. Нужно внимательно относиться к тому, что и в каких ситуациях произошло, о чем мы думали или говорили, прежде чем это случилось, как это может быть связано с покойным, сообщает Valtasar.

3. Запахи. Те, которые связаны с ушедшим человеком – парфюм, сигаретный дым, возможно, что-то про профессию, например, запах хлеба у кондитера или цемента у строителя. Объективных причин для появления такого запаха нет, но он ощущается в воздухе.

4. Странное поведение животных. Незнакомые животные и птицы могут выбрать близких ушедшего как объект для проявления любви – ластиться к нему, садится на плечо, настойчиво летать вокруг, кричать, лаять, лизаться. Насекомые – бабочки, стрекозы появляются как из неоткуда, привлекают внимание своей красотой, садятся на человека.

5. Необычные предметы. Что-то привлекает внимание человека – игральная карта на дороге, монетка, яркий шарф. Предмет обычно неуместен и непонятно, как попал в это место. Можно подумать о том, как он связан с ушедшим и поискать его сакральное значение – тогда смысл послания станет понятен.

6. Сны. Это самый распространённый и известный способ общения – присниться близким. Такие сны запоминаются в первую очередь, не сюжетом, а сильными эмоциями, которые они оставляют после себя.

Какими бы ни были знаки, они подаются для того, чтобы сообщить – я в порядке, отпусти меня. Можно попробовать вступить в диалог и разрешить душе уходить, а ответ получить одним из описанных способов.