Кто встречает души умерших людей на том свете

Каждому из нас после смерти придется познакомиться с так называемыми проводниками.

После смерти душа попадает в место, где блуждают умершие близкие, светящиеся фигуры неизвестных существ, незнакомые ему души других людей. По крайней мере об этом рассказывают люди, пережившие клиническую смерть или те, кто помнит свои прошлые жизни, сообщают РИА Новости.

Одноразовые души

Так почему же кто-то встречает своих родителей, а кто-то видит просто яркий свет? Дело в том, что нас окружают души людей, которые не смогли покинуть этот мир – это те, кого не отпустили близкие и те, кто сам слишком сильно с ними связан и даже после смерти и продолжает беспокоиться, не верит, что без него обойдутся. Это могут быть родители и прародители, которые хотят помочь своим потомкам, супруги, возлюбленные, друзья. Именно они и встречают умершего – возможно, для того чтобы пойти дальше вместе, прояснить какие-то вопросы, сказать важные слова. А, возможно, они продолжают ожидать и просто указывают направление, куда идти дальше – так происходит, когда на земле остаются еще люди, с которыми эти души связаны.

Светящиеся фигуры

По поводу светящихся фигур существует несколько мнений. Это могут быть высшие существа, ангелы-хранители, которые сопровождали душу на протяжении всего земного пути, также так выглядит отражение Высшего Я – тем, чем была душа до того, как пришла на землю. В любой случае они направляют, показывают дорогу, а рядом с ними наступает спокойствие. Рядом с ними можно испытать чувство узнавания, картина всей прожитой жизни начинает восприниматься, как логичный и спланированный сюжет, приходит понимание о том, почему были те или иные события, встречи, переживания.

А может быть и так, что душа не встречает никого. Она сразу видит свет и стремится туда – это удел очень сильных и развитых душ, они хорошо знают путь, который дальше следует пройти, и обходятся без помощников.