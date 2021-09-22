Свет и полный покой: где и как живут души

Куда же попадают после смерти души умерших?

Если мы предполагаем, что жизнь после смерти существует (а про это мы можем говорить, опираясь на отчеты очевидцев, переживших клиническую смерть), то что это за место, где души обитают? Как выглядит и ощущается этот посмертный или загробный мир? Вот о чем говорят те, кто вернулся «с того света».

1. Там нет сильных чувств и эмоций. Вокруг ощущение спокойствия и понимания происходящего. Все кажется логичным и разумным, а мирские переживания вызывают лишь сочувствие к себе, каким ты был во время жизни и к тем, кто еще находится там.

2. Там есть яркий свет, и он заливает все вокруг, цветовая гамма выглядит как на пересвеченной фотографии. Его источник не совсем понятен – кто-то говорит о том, что он просто везде, а кто-то о светящихся фигурах, которые, возможно, его и излучают.

3. В этом мире действуют свои законы перемещения – достаточно представить место, где хочется быть, и ты там окажешься. Так многие души по одному своему желанию оказывались в квартирах близких людей, хотя расстояние между их местом смерти и нужной локацией составляло тысячи километров.

4. Там нет времени или оно не ощущается. Поскольку изменений с физическим телом нет, не понятно, сколько прошло времени – час, минуты, дни? Кроме того, есть сведения вернувшихся очевидцев о том, что они видели будущее и события прошлого. Скорее всего, время в этом мире течет по своим законам.

5. Оттуда можно наблюдать за миром живых и даже пытаться контактировать – но это происходит с большим трудом. Если в загробном мире закричать, возможно, человек в мире живых что-то и почувствует, некоторое беспокойство, начнет оглядываться, но на этом все. Иногда удается передать ощущение своего присутствия и эмоциональное состояние – тогда те, кто остался среди живых чувствуют гармонию, спокойствие.

6. В этом мире есть много существ – других душ, светящихся фигур (возможно, Ангелов), кто-то говорит и о страшных сущностях. С ними можно вступать в диалог, но это похоже скорее на обмен мыслями и образами, чем на человеческий разговор.