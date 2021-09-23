Как расплатиться за грехи рода

Каждый человек несет ответственность за произошедшее «до седьмого колена».

Люди редко задумываются о том, что на их жизненные падения и взлеты влияет так называемая «родовая карма».

Что это такое

Это энергетическая программа, формируемая действиями всех членов рода за многие поколения. В ней находят отражения абсолютно все поступки, как хорошие, так и плохие. Считается, что каждый человек несет ответственность за произошедшее «до седьмого колена», то есть за 7 предшествующих ему поколений.

Чем опасно

Если предки совершили множество тяжелых «ошибок», например: аборт, суицид или убийство, то их негативная энергия накапливается и формирует тяжелую родовую карму, сообщает Mylablife. Сюда же попадают гораздо более мелкие прегрешения, например, увлечение черной магией или чревоугодие и прелюбодеяние, но они также создают поле негатива. Эта энергетика накапливается в поколениях, род начинает постепенно вырождаться и однажды прерывается. Кармические неудачи преследует всех членов рода до тех пор, пока кто-то не решит отработать скопившиеся грехи.

Как избавиться

Существуют различные способы избавления от родовых грехов. Одним из распространенных долгие времена была молитва.

Считалось, что карму можно исправить, точнее, «вымолить»: для этого нужно было постоянно посещать церковь, читать молитвы или даже кому-то из членов рода уйти в монастырь и служением Богу спасти весь род. В наше время этот способ безусловно работает, но чаще выполняется в более простых вариантах. Один из них – принятие осознанной аскезы (лишения себя каких-то важных физических или эмоциональных удовольствий) на 40 дней. На это время человек отказывается, например, от алкоголя или сладкого или обязуется выполнять какое-то благотворительное дело и ежедневно читает молитвы. Другой вариант – чтение специальных мантр для очищения родовой кармы и проведение трансовых техник и медитаций, работающих с проблемами рода.

Больше добрых поступков

Их можно проводить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Если отойти от практик, близких к религиозным, грехи рода можно исправлять, сознательно творя большое количество добрых дел. Однако, чтобы это возымело эффект, желательно, чтобы другие члены семьи также в этом участвовали или, хотя бы, не портили старания человека, продолжая грешить. Также существует множество специальных обрядов по снятию родового проклятия через руны, магию и другие эзотерические практики. Каким путем пойти вам, если вы решите очистить свой род от грехов, решать вам. Попробуйте сделать это самостоятельно, но помните, что для глубокой проработки и гарантированного результата лучше обратиться к специалисту, работающему с проблемами рода.