Я перестала жить от зарплаты до зарплаты благодаря одному талисману. Рассказываю, как его сделать

Каждый человек хотел бы жить если не богато, то в хорошем достатке, но далеко не у всех это получается.

Эзотерики точно знают, что для привлечения денежного потока недостаточно высокого интеллекта и трудоспособности, тут нужна удача. И если по какой-то причине вы никак не можете ее поймать, то стоит обратиться за помощью к Высшим силам. Одним из проверенных способов разбогатеть является изготовление денежного талисмана. Сделать его несложно даже своими руками. Считается, что талисманы и амулеты для привлечения денежного потока, созданные таким образом, являются самыми действенными, поскольку изначально «настроены» на хозяина.

1. Для того, чтобы сделать самый простой талисман, вам потребуются 3 монеты желтого металла с дырками по середине и красная нить. Соедините монеты через дырку между собой нитью, крепко перевяжите на 3 узла и положите в кошелек или в любое место в доме, где обычно храните деньги. Талисман работает на привлечение денежного потока.

2. Чуть более сложный вариант – «денежный мешок». Сшейте вручную небольшой мешочек из натуральной кожи или любой, но обязательно натуральной, ткани. Соберите минимум 10 монет различного номинала (можно в разных валютах), смажьте их эвкалиптовым маслом, сложите в мешочек, крепко его перевяжите, желательно, красной нитью или лентой. Спрячьте мешочек в сейф или укромное место.

3. Если в доме есть комнатные растения, то отберите из кошелька своего и своих домашних монеты по количеству растений. В полнолуние положите монеты на подоконник, чтобы они провели ночь, купаясь в лунном свете. Утром закопайте по одной монетке в каждом горшке. Денежная энергия потечет в ваш дом.

4. «Тайная купюра» – мощный и очень личный «магнит» для финансового потока. Ее нужно изготавливать в полнолуние или в первые дни полной Луны, обязательно в одиночестве. Подберите купюру любого достоинства (но лучше – крупную) так, чтобы в ее номере встречалось как можно больше цифр, совпадающих с цифрами вашей даты рождения. Капните в центр купюры 1 каплю масла бергамота, положите маленькую веточку шалфея и сверните ее в трубочку. Обмотайте трижды нитью зеленого цвета и ее концы завяжите на 3 узла. С обоих концов запечатайте купюру зеленым свечным воском. Спрячьте талисман так, чтобы кроме вас его никто не смог найти. Если «купюра» попадет в чужие руки, денежная энергия потечет через нее от вас к этому человеку.

Изготовьте денежный талисман своими руками и привлеките богатство.