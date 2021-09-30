Какие могилы стоит обходить стороной

Далеко не все души на кладбище будут рады вашему визиту.

Кладбище – место, где мир смерти встречается с миром жизни. И, к сожалению, далеко не все души умерших находятся в покое, а значит, далеко не каждая могила может быть безопасна для проходящих. Попробуем разобраться с тем, какие могилы лучше обходить стороной и по возможности даже близко к ним не стоять.

1. Могилы с покосившимися надгробиями и крестами, просевшие могилы, те, которые производят впечатление «вскрытых». Причина проста – вполне возможно, что за физическими деформациями стоят и деформации на тонком плане – могилу могли пытаться разграбить или осквернить, неизвестно, что оттуда вырвалось наружу и в каком состоянии находится дух покойника. Возможно, он очень зол за произведенное воздействие.

2. Могилы, на которых происходит активная жизнь – бурно растут цветы, прилетают птицы и насекомые, появляются животные. Их явно что-то притягивает, им там хорошо. А значит, душа покойника рядом, и, опять же, неизвестно, каковы ее намерения в отношении живых людей и кого или чего она ожидает, прежде чем упокоиться.

3. Могилы, которые, наоборот, выглядят заброшенными, на них ничего не растет, посаженные кустарники и деревья вокруг засохшие или выглядят умирающими. Помин (еда, оставленная для покойника) нетронут – птицы и животные очень чувствительны к плохой энергетике. Для человека это, скорее всего, тоже будет вредно, сообщает Миртесен.

4. Могилы с гигантскими фотографиями и голограммами в полный рост усопшего, личными вещами, имитацией домашней жизни. Вполне возможно, что в таком месте душа останется надолго – а зачем с ней встречаться посторонним живым людям?

5. Могилы детей и людей, умерших в результате катастроф, природных катаклизмов, те, чья смерть была внезапна и совершенно непредсказуема. Души этих людей с большой долей вероятности тоже на смогли уйти и находятся где-то рядом, можно случайно «зацепить» с собой такого гостя, который ищет возможность проявиться в мире живых.