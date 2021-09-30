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Какие могилы стоит обходить стороной, чтобы не навлечь на себя беду

30 сентября 2021ГаданияДиана Сабитова

Далеко не все души на кладбище будут рады вашему визиту.

Какие могилы стоит обходить стороной
Фото: ki-news.ru

Кладбище – место, где мир смерти встречается с миром жизни. И, к сожалению, далеко не все души умерших находятся в покое, а значит, далеко не каждая могила может быть безопасна для проходящих. Попробуем разобраться с тем, какие могилы лучше обходить стороной и по возможности даже близко к ним не стоять.

1. Могилы с покосившимися надгробиями и крестами, просевшие могилы, те, которые производят впечатление «вскрытых». Причина проста – вполне возможно, что за физическими деформациями стоят и деформации на тонком плане – могилу могли пытаться разграбить или осквернить, неизвестно, что оттуда вырвалось наружу и в каком состоянии находится дух покойника. Возможно, он очень зол за произведенное воздействие.

2. Могилы, на которых происходит активная жизнь – бурно растут цветы, прилетают птицы и насекомые, появляются животные. Их явно что-то притягивает, им там хорошо. А значит, душа покойника рядом, и, опять же, неизвестно, каковы ее намерения в отношении живых людей и кого или чего она ожидает, прежде чем упокоиться.

3. Могилы, которые, наоборот, выглядят заброшенными, на них ничего не растет, посаженные кустарники и деревья вокруг засохшие или выглядят умирающими. Помин (еда, оставленная для покойника) нетронут – птицы и животные очень чувствительны к плохой энергетике. Для человека это, скорее всего, тоже будет вредно, сообщает Миртесен.

4. Могилы с гигантскими фотографиями и голограммами в полный рост усопшего, личными вещами, имитацией домашней жизни. Вполне возможно, что в таком месте душа останется надолго – а зачем с ней встречаться посторонним живым людям?

5. Могилы детей и людей, умерших в результате катастроф, природных катаклизмов, те, чья смерть была внезапна и совершенно непредсказуема. Души этих людей с большой долей вероятности тоже на смогли уйти и находятся где-то рядом, можно случайно «зацепить» с собой такого гостя, который ищет возможность проявиться в мире живых.

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