Почему оградка на кладбище – плохая идея, которая будет портит жизнь живым

Почему лучше не ставить оградку на кладбище?

Наверное, многие обращали внимание на то, что современные могилы могут быть огорожены – цепью, резной или живой изгородью, кованой оградой. И чисто с практической, человеческой точки зрения это можно объяснить – хочется защитить последнее пристанище близких людей от вандалов, обозначить территорию. Но если мы обратимся к более древним захоронениям, то обнаружим, что они открытые, и чем они старше, тем больше вероятности, что они сольются с другими и потеряют свой уникальный облик.

Почему оградка – плохая идея

На тонком плане ограда – это препятствие. Она, безусловно, будет уместна на кладбище в целом – и будет обозначать физическое препятствие между миром живых и миром мертвых, защищать всю территорию и покой усопших. Но душа должна освободиться, покинуть не только тело, а все, что ее связывает с мирской жизнью – и здесь заграждения неуместны. Чем больше могила будет похожа на «дом» или «комнату», тем меньше шансов у души его покинуть. Попытки оставшихся в мире живых родственников и друзей «приковать», задержать душу усопшего вряд ли приведут к добру. В древности хоронили вместе со всем скарбом и даже рабами – там самым затрудняя переход. Именно поэтому когда ученые тревожат древние захоронения (например, гробницы фараонов), начинают происходить страшные события – очень много душ не смогли покинуть земную жизнь и остались между мирами – злые, неприкаянные, не понимающие, что происходит.

Зачем нужна калитка

Поэтому существует и другая традиция – оставлять калитку у ограды открытой – чтобы душа могла покинуть это место. Лучше не препятствовать переходу, а сделать рядом с могилой скромную, но удобную скамейку, где можно передохнуть, поговорить с ушедшим – словами или мыслями, соединившись с нем, сжечь написанные для него послания. Ведь могила – это место, где родные могут встретиться и почувствовать присутствие духа. Конечно, оставшимся в мире живых бывает непросто отпустить, разрешить уходить и они могут неосознанно создавать этому препятствия – например, в виде оград. Здесь важно напомнить себе, что для любви преград не существует, и она остается с нами в любом случае.

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