Моя подруга избавилась от энергетического вампира-свекрови и вылечилась от болезней. Рассказываю, как

Каким образом можно дать отпор энергетическому вампиру, если он – часть вашей семьи?

Пару лет назад я отдыхала на море и, по счастливой и немного запланированной случайности (совпадение дат), через неделю в этот же отель должна была приехать моя школьная приятельница, Марина. Правда, не одна, а с мужем, его родителями и маленькой дочкой. Мы не виделись со времен начала ее декрета и были очень рады такой возможности.

Энергетическая хворь

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я увидела Марину – ее нездоровая худоба. По телефону и мессенджерам это было не так заметно, а тут – просто бледная тень того человека, с которым я когда-то вместе прогуливала уроки и, что уж скрывать, немного баловалась «всякой магией» – по тем книгам, которые мы смогли тогда найти.

Я почувствовала ее истощение и дальше мои наблюдения только находили подтверждения этому – Марина долго спала, все время уставала и с собой притащила целый маленький чемодан таблеток – от всего! И еще я заметила странное – когда вся семья собиралась вместе, она замолкала, как будто скукоживалась, а ее свекровь, Надежда Алексеевна, вела себя за столом как хозяйка, командовала мужем и сыном, и постоянно поучала Марину, как ей общаться с ребенком. Вроде бы ничего страшного: «Ну мы пойдем уже спать, а то тут взрослые погулять хотят» – но таким тоном, что ребенок сразу закатывал истерику и, конечно же, никуда не шел. «Ребенок хочет быть с мамой!», и снова такой многозначительный взгляд на Марину.

Я начала расспрашивать и выяснилось, что это у них в порядке вещей – свекровь и домой к ним приходит как к себе, не предупреждая и не считаясь.

Как дать отпор

В общем, энергетический вампир как он есть. Муж Марины, понятное дело, не вмешивался – с детства привык. Я предложила помощь – поработать с родом, разорвать энергетически нездоровую связь матери и сына, настроить ее на детско-родительский канал, а самое главное – научиться говорить свекрови «нет». Для этого Марина выучила простое, но действенное заклинание, которое постоянно повторяла про себя, а иногда даже вслух: «Я отказываюсь давать тебе свою энергию. Моя энергия для меня, моего супруга, моего ребенка». И самое главное – Марина решилась поменять дома замки, а ключ свекрови не давать.

Первое время было сложно. Марина всю осень звонила и докладывала обстановку. Самым действенным способом было просто класть трубку со словами: «Похоже, сейчас неудачное время для общения». Оборона начала давать свои плоды – свекровь перестала надоедать, поняла, что тут не будет для нее «пищи». А Маринин ребенок неожиданно стал очень самостоятельным, проявил интерес к саду и перестал болеть, а значит и бесконечной «помощи» стало требоваться меньше.

Через год мы вновь отдыхали, но уже другим составом – только дети и их мамы. Марину было не узнать. Чемодан с лекарствами она, на всякий случай, тоже привезла, но он был раза в 3 меньше и почти не открывался. Мы отлично провели время, его хватило и на общение, и на развлечения детей, и нас никто не беспокоил своими нотациями и осуждающими взглядами.