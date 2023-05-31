Держимся от них подальше: какую энергетику несут старые вещи

Почему подержанные вещи не стоит надевать и приносить в свой дом?

Наверное, каждый из нас сталкивался с таким явлением – разбирая завалы старых вещей на квартирах родственников или на даче, мы как будто погружаемся в другой мир и даже начинаем себя по-другому чувствовать.

И, наоборот, избавляясь от старого, освобождая место, мы можем ощутить прилив сил и энергии даже жизнь может резко поменяться. Что же происходит?

Какие вещи не стоит трогать

Вещи, особенно те, которые носит человек, безусловно, несут его отпечаток. И это не только физиология – запах, размер. Это еще и прямое соприкосновение с энергией того, кто ими пользовался.

Но судьба человека могла сложиться по-разному – он мог быть счастлив, а мог не быть – что же отразится на вещи? Одежда из натуральных тканей, изделия из натуральных материалов «записали» в себя все – все, чему были свидетелями. Поэтому там могут быть «зашиты» самые разные воспоминания и эмоции. Вещи из искусственных материалов впитывают информацию хуже, но тоже ее несут. Если мы имеем дело с вещами человека, который тяжело болел, умер насильственной или внезапной смертью, с большой долей вероятности и энергетика будет не очень – соприкосновение с ней будет вызывать боль и страдание, опустошение.

Опасные вещи

Понять посыл, «зашитый» в вещь бывает довольно непросто. Но здесь можно довериться своей интуиции – если при виде вещи начинают одолевать неприятные чувства, хочется бежать, тяжело дышать, подкатывают слезы, наступает опустошение – лучше от нее отказаться или вовсе уничтожить. Также может помочь работа с маятником, картами, обращение к видящему – кто сможет оценить, насколько опасна та или иная вещь.

Одежду без «проверки» лучше не одевать – вы буквально окутываете себя чужой энергетикой. Может быть, она созвучна вашей, а быть может, наоборот, будет действовать разрушающе. Кстати, это касается не только совсем старых вещей – многочисленные секонд-хенды и перепродажи в приложениях тоже несут такую опасность. Всегда лучше внимательно изучить человека, который раньше был хозяином вещи, почувствовать, насколько приятно и комфортно быть с ним рядом и только потом одеваться в его вещи.

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