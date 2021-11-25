Что нельзя говорить на кладбище

Некоторые слова могут прогневать умерших и наслать на вас беды и проблемы.

Кладбище – довольно сакральное место, на территории которого действуют свои традиции и запреты. То, что мы обычно делаем в обычной жизни, на кладбище запрещено. Существует даже список того, что нельзя говорить в этом месте.

Жаловаться на жизнь

Если вам человек был близок, и вы с ним делились и горем, и радостью, то вы можете продолжить эту традицию и поговорить с ним на его могиле. Однако все равно часто разговаривать с усопшим не стоит. Тем более нельзя ему жаловаться на жизнь. Эзотерики уверены, что если вы часто будете говорить, что вам тяжело, то это может быть знаком душе умершего, что человеку надо помочь и забрать его в мир иной, чтобы он больше не мучился.

Рассказывать о радостных событиях

Конечно, вы можете поделиться с покойным родственником о том, что хорошего произошло в вашей жизни с тех пор, как его не стало, но не стоит углубляться в подробности. Экстрасенсы уверены, что все хорошее, что вы скажете на могиле, там и останется. Если будете постоянно рассказывать о повышении на работе, то оно вам станет в тягость, о новом способе дохода – деньги будут уходить от вас.

Считать деньги

Невозможно смоделировать причину, по которой человек захочет посчитать деньги на кладбище, но, если все-таки возникла необходимость, лучше ее отложить. Считается, что в таком случае вас ждут финансовые трудности. Можете распрощаться с той суммой денег, которая лежит у вас в кошельке или на карте.

Если вы забыли о запрете и принялись считать деньги, то у вас обязательно должны быть с собой наличные монеты. Положите их рядом с могилой, чтобы успокоить усопшего. Также помните, что, если вы нашли на кладбище деньги, ни в коем случае не забирайте их оттуда.

Показывать пальцем и обсуждать усопших

Помните, что кладбище – такое же публичное место, как и метро. Поэтому стоить вспомнить правила поведения в общественных местах. Если вы идете по кладбищу и увидели интересную могилу, то не стоит показывать на нее пальцем. Укажите на нее кивком. Кроме того, нельзя вслух обсуждать покойных. Считается, что им это может не понравиться и тогда человека, который произносил все это вслух, ждут неприятности.