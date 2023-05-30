Почему нельзя часто ходить на могилу к родственнику

По каким дням стоит вспоминать усопших и как правильно это делать?

Существуют специальные дни, когда стоит ходить на могилу к близкому человеку. Ведь психологи и священники говорят, что могилу часто посещать нельзя.

Почему нельзя часто ходить на кладбище

Даже если вам очень хочется посетить усопшего, то лучше воздержаться от этого и следовать церковным традициям – приходить на могилу на 9 и 40 дни после смерти. Священники говорят, что слишком часто приходить к покойному нельзя, так как ваше присутствие будет связывать его с земным миром. Так душа будет метаться и не сможет обрести должный покой. Кроме того, по мнению православной церкви, частые походы на кладбище делают человека уязвимым перед темными силами.

Психологи же уверены, что люди, которые часто ходят на кладбище и общаются с умершими близкими людьми, до конца не могут принять утрату. Существует несколько стадий проживания горя, и в таком случае круг замыкается, а у человека может развиться сильная депрессия. Постоянные попытки поговорить и встретиться с мертвым человеком могут сильно ударить по психике.

Когда можно ходить

В первую очередь, следуйте традициям и посещайте кладбище на третий, девятый и сороковой день после смерти человека. Также стоит навещать могилу близкого в памятный день – годовщину его смерти. Этот день считается более важным, чем день рождения, так как в эту дату душа освободилась и перенеслась в другой мир.

В православной церкви существуют особые дни поминовения, которые называются Родительские субботы. Как правило, они совпадают с другими религиозными праздниками. Всего их семь: три субботы второй, третьей и четвертой недели Великого поста, а также Радоница, Вселенская родительская суббота, Троицкая родительская суббота и Дмитриевская родительская суббота.

В остальные памятные дни поход на кладбище не возбраняется, но часто на могиле появляться тоже не стоит.

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