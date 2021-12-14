Признаки души, у которой есть высшая цель

Некоторым душам нужно пройти особенный путь на этой планете.

Люди, знакомые с эзотерикой, уверены, что душа человека приходит в этот мир многократно, но каждый раз «забывает» о своем прошлом воплощении.

Типы души

По одной из интересных теорий существует 3 типа душ, которые живут на Земле. Они отличаются друг от друга типом материи, которые их образуют. Первый – это «материальные» люди, они создаются земными энергиями. Они ориентированы на физический труд и зарабатывание материальных благ, духовное развитие их не интересует в силу либо ограниченности мышления, либо из-за отсутствия веры во все нематериальное.

Вторая группа душ – это «смешанный» тип. Они состоят из трех энергий: земной, духовной и космической. Эти души уже неоднократно перевоплощались и знают, что существуют другие миры и энергии. Они развиваются духовно, стараются познать законы Вселенной.

И третья группа – это высоко развитые души, созданные из космических энергий, которые приходят на Землю из тонких миров и становятся для людей духовными учителями и проводниками. Среди эзотериков такие души называются «старыми», то есть пережившими много воплощений и пришедшими на планету с высшими целями. Их можно распознать среди людей по нескольким важным признакам.

Как распознать «космические» души

Они легко «читают» людей. Несмотря на то, что они не помнят прошлых воплощений, с детства такие души обладают как будто зрелой мудростью и прозорливостью. Для них нет секрета не только в поступках, но и в мыслях людей, потому что за свои многочисленные воплощения они накопили огромный багаж общения с тысячами других душ.

Они чувствуют себя «чужими» среди других, потому что простые бытовые вещи и разговоры им не интересны. А окружающим непонятен их интерес к глубоким духовным и философским вопросам. Часто им сложно найти друзей и общаться даже с близкими, однако, если такая душа встречает родственную душу – это любовь или привязанность на всю жизнь, которую эзотерики часто называют «кармической».

Они легко учатся и обладают мощной интуицией, как будто давно все знают. К ним идут за советом и поддержкой, не обращая внимание на возраст или статус. Такие люди всегда подскажут, как поступить, и практически никогда не ошибаются, словно являются «ясновидящими», пишет Волшебный лотос.

Их можно узнать по повышенной тяге к уединению и глубокой связи с природой. Этим душам необходима энергетическая подпитка из «космических» энергий, недоступных обычным людям.

Души, воплотившиеся с высшей целью, чаще всего принадлежат к какому-то духовному учению или создают собственное, пытаясь приоткрыть для людей завесу законов Вселенной.

Если вы обнаружили такие способности у себя или у ваших близких, задумайтесь, с какой высшей целью вы пришли в этот мир.